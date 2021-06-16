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    Ср., 16 июня 2021г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Проблемы после ковида
    • Сегодня! Катяра Cегодня в 07:53 «Ответить»
      Добрый день! У кого был ковид по кишечному типу, делитесь как лечились? Я думала, что еще в прошлом году гадостью этой переболела, температура кашель неделю были и вся разбитая, но тесты делать не пошла, решила, что эта информация ничего не изменит. Сейчас понимаю, что тогда обычное ОРЗ было, потому что плохо как сейчас мне никогда не было. 3 дня температура высокая, сбивалась только на пару часов, кашель такой, что легкие выплюнуть готова, таблетки пью горстями, так еще от туалета далеко отойти не могу. Когда это закончится?
      • Сегодня! Palmira Cегодня в 08:03 «Ответить»
        А сейчас вы сами диагноз ставили? Я вот про какой-то кишечный тип ни разу не слышала? И таблетки кто назначал, который вы пьете? Может у вас от них отравление?
        • Сегодня! Катяра Cегодня в 08:20 «Ответить»
          Про кишечный, каюсь, сама в интернете начитала &#128064;, а все остальное - вызывала врача, даже экспресс тесты мне сразу сделали, и все лекарства только те , что она выписала, я бы просто так антибиотики точно пить не решилась.
          • Сегодня! Palmira Cегодня в 09:46 «Ответить»
            Ну вот и я про тоже, может у вас с антибиотиков проблемы со стулом, у меня все знакомые, кто пил антибиотики и забил на таблетки для микрофлоры с кишечником мучились. Вам что с антибиотиками пить велели?
            • Сегодня! Катяра Cегодня в 09:50 «Ответить»
              Да, честно говоря, не знаю, а назначение сестре сфоткала, попросила купить только самое необходимое (и так дорого получилось), ну а бумажку выкинула. Сейчас все инструкции прочитала, для микрофлоры ничего не нашла &#129335;&#8205;&#9792;&#65039;. Так что для нее пьют?
              • Сегодня! Palmira Cегодня в 09:55 «Ответить»
                Да там целая витрина в аптеке, точно знаю, что максилак можно сразу с антибиотиками, мужу при бронхите назначали. У него все норм с кишечником было, хотя, как врачи говорят, у него микрофлора чувствительная.
                • New! Yolly Cегодня в 17:03 «Ответить»
                  Я вот тоже свои 5 копеек про максилак вставлю. У него в составе те полезные бактерии есть, которые так на состояние микрофлоры влияют, что ковид легче переноситься.
                  • New! Electric_blue Cегодня в 17:17 «Ответить»
                    Я против максилака ничего не имею, сама его с антибиотиками пила, но все-таки интересно, где вы такую информацию нашли?
                    • New! Yolly Cегодня в 17:30 «Ответить»
                      Я статью читала с результатами исследований, которое в Италии было, ресурс серьезный, https://mcrbm.com/articles/probiotiki-v-terapii-covid-19-est-li-smys. Там полезные бактерии перечислены, я по составам поискала, получается, что из того, что у нас продается, только максилак подходит.
                      • New! sedonata Cегодня в 17:49 «Ответить»
                        Ну и дискуссию развели на пустом месте ) Автор, пейте жидкости побольше, старайтесь есть только когда аппетит есть и что-нибудь щадящее, кисломолочку включите и все хорошо будет)
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