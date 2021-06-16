Добрый день! У кого был ковид по кишечному типу, делитесь как лечились? Я думала, что еще в прошлом году гадостью этой переболела, температура кашель неделю были и вся разбитая, но тесты делать не пошла, решила, что эта информация ничего не изменит. Сейчас понимаю, что тогда обычное ОРЗ было, потому что плохо как сейчас мне никогда не было. 3 дня температура высокая, сбивалась только на пару часов, кашель такой, что легкие выплюнуть готова, таблетки пью горстями, так еще от туалета далеко отойти не могу. Когда это закончится?
Про кишечный, каюсь, сама в интернете начитала 👀, а все остальное - вызывала врача, даже экспресс тесты мне сразу сделали, и все лекарства только те , что она выписала, я бы просто так антибиотики точно пить не решилась.
Ну вот и я про тоже, может у вас с антибиотиков проблемы со стулом, у меня все знакомые, кто пил антибиотики и забил на таблетки для микрофлоры с кишечником мучились. Вам что с антибиотиками пить велели?
Да, честно говоря, не знаю, а назначение сестре сфоткала, попросила купить только самое необходимое (и так дорого получилось), ну а бумажку выкинула. Сейчас все инструкции прочитала, для микрофлоры ничего не нашла 🤷‍♀️. Так что для нее пьют?
Да там целая витрина в аптеке, точно знаю, что максилак можно сразу с антибиотиками, мужу при бронхите назначали. У него все норм с кишечником было, хотя, как врачи говорят, у него микрофлора чувствительная.
Я статью читала с результатами исследований, которое в Италии было, ресурс серьезный, https://mcrbm.com/articles/probiotiki-v-terapii-covid-19-est-li-smys. Там полезные бактерии перечислены, я по составам поискала, получается, что из того, что у нас продается, только максилак подходит.