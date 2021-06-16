У нас в семье не так давно были споры и разногласия по поводу имущества дедушки и бабушки. Они оставили завещание, а тетка, которая к этому завещанию не имела никакого отношения, начала качать права, хотела уже подавать в суд или не знаю, в какие инстанции она собиралась, но суть в том, что не все завещания оспариваются. Мы как раз пока искали информацию по данному вопросу, я нашла вот эту статью [URL]https://ozakone.com/grazhd anskoe-pravo/mozhno-li-osporit-zaveshhanie.html[/URL] и решила поделиться ее с вами, ведь многие из нас сталкиваются с такими проблемами в семье. А здесь все очень подробно расписано, можно обойтись даже без адвоката.