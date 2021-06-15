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    Вт., 15 июня 2021г.
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    Тема: Посоветуйте профессию и курсы
    • AntonioCAS статус: [забанен] Вчера в 10:14 «Ответить»
      Добрый день, я нахожусь сейчас так сказать в поиске себя и в поиске новой профессии. Может кто-то на своем жизненном опыте посоветовать хорошую профессию?
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