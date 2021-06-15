Forex всегда несет в себе элемент удачи, который, по мнению большинства здравомыслящих трейдеров, невозможно учесть независимо от вашего опыта. Независимо от того, как долго вы торгуете или как долго учились осуществлять [ссылка скрыта, авторизуйтесь], вы никогда не сможете исключить риск, связанный с торговлей на Форекс . Некоторые трейдеры-пенсионеры даже утверждают, что на самом деле Форекс намного хуже, чем азартные игры, потому что, играя в азартные игры, вы, по крайней мере, признаете спорадический характер игры, тогда как трейдера Форекс заставляют считать, что если происходит проигрыш, это их собственная вина. Многие эксперты Forex утверждают, что риск можно нейтрализовать. С другой стороны, они все еще пытаются убедить вас представлять вас и, конечно же, предложить вам торговый совет в обмен на комиссию. Естественно, возникает вопрос: если кто-то настолько уверен в том, как работает Форекс и как минимизировать риски, почему они не используют свои собственные деньги?
По сути, Forex - это «рисковать чем-то своим, то есть капиталом, против перспективы получения прибыли». Точно так же многие трейдеры, представляющие торговые компании, активно пытаются конвертировать людей в клиентов, обещая быструю прибыль. Быстрое ознакомление с Quora убедит вас в том, что Forex действительно прибыльный , а не азартные игры . Тем не менее, трейдеры в сообществах будут уверять вас, что вы не сможете сразу разбогатеть, но, по крайней мере, будете жить комфортно, когда освоите торговлю.
Что это вообще значит?
В покере есть ограниченная колода и пул противников, которых вы часто изучаете годами. Тем не менее, когда вы торгуете на Форексе, вы делаете ставку на то, что вся экономика не взорвется вам прямо в лицо. Кроме того, что на самом деле означает комфортная жизнь? Что еще более важно, определение азартных игр совпадает с тем, что по сути является Forex, другими словами, «рисковать чем-то, чем вы владеете, то есть капиталом, против перспективы получения прибыли».