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В последнее время при исполнении разгрузочных работ на складах разнообразной площади эффективно применяются погрузчики, которые позволяют сократить время погрузки, минимизировать трудозатраты и сократить число людей, занятых на данном участке. Но важно понимать, что от высокой надёжности техники во многом зависит срок ее продуктивной эксплуатации, бесперебойной работы и прочие моменты, влияющие на производительность. Достойным поставщиком осуществляется продажа вилочного погрузчика JAC cpcd35- в ассортиментном перечне предложены надёжные модели складской техники по привлекательным ценам.Отличное качество и надёжность, доказанные временемКак было сказано ранее, в каталоге продавца предложены модели погрузчика, отличающиеся превосходными рабочими свойствами:• экологическая безопасность – из-за отсутствия токсичных элементов выхлопа технику можно применять не только на открытых пространствах, но и в помещении;• техника работает совсем бесшумно;• заряда аккумулятора хватает на долгий период времени;• техника обладает должной маневренностью, для того чтобы исполнять работу на объектах различных размеров;• удобство управления погрузчиком и незамедлительный отклик техники на команды шофера;• исключительная износоустойчивость всех комплектующих машин;• в наличии непрерывно складская техника различной грузоподъемности (1-3 тонны), которая имеет небольшие габариты;• по запросу покупателя продавец готов укомплектовать погрузчик дополнительным навесным оборудованием.Следует особо заметить, что все модели, представленные в каталоге поставщика, удовлетворяют утвержденным международным и отечественным требованиям качества и безопасности. Это подтверждено должными сертификатами и откликами многочисленных клиентов, которые ведут свою работу по всей России.Выгодное партнерство и поставки автотехники по РоссииКроме гарантии высокой надёжности реализуемой техники, продавец предлагает самые выгодные условия сотрудничества для фирм, занятых в различных регионах нашей страны. В число безусловных преимуществ мы готовы причислить такие доводы:• осуществляя непосредственное сотрудничество с производителем автопогрузчиков, отечественный продавец сможет предложить выгодные цены на все модели;• поставка автотехники организована в любую точку России в минимальные сроки;• квалифицированная поддержка в поиске наилучшей модели, с учетом характеристик объектов, где планируется эксплуатация погрузчиков;• возможность оснастить автотехнику дополнительным оборудованием, требуемым для выполнения определенных работ;• возможность купить абсолютно новые образцы или предпочесть технику б/у, но имеющую идеальное состояние.Полную информацию о поставщике автопогрузчиков, условиях продажи и поставки техники узнайте на портале продавца (его адрес мы назвали в начале статьи). Здесь также представлен полный каталог моделей и имеется возможность задать появившиеся вопросы менеджеру.