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Отрицателям Патриархата и плюшевым мальчикам Чёрного Лебедя.Ну что, плюшевые мальчики, мэдовцы и отрицатели патриархата до вас прилетел «Чёрный лебедь» и в буквальном и переносном смысле. Об чём речь?А речь пойдёт о недавнем случае в Новосибирской области и самом Новосибирске, а именно об убийстве по неосторожности сотрудником ДПС старшим лейтенантом Александром Лебедевым (судя по всему русским по национальности) 19-ти летнего азербайджанца Абдуллаева.В чём суть события.Стояла патрульная машина ДПС 28 мая 2021 года с двумя сотрудниками на трассе, неся своё дежурство по обеспечению правопорядка на вверенном им участке российской территории недалеко от Новосибирска.Вдруг откуда ни возьмись несётся тонированная машина и на законные требования сотрудников ДПС остановиться машина только прибавила ходу. В ходе преследования сотрудники ДПС ,на своём служебном автомобиле, догнали нарушителей возле какой-то заправки или кафешки и стали пеленать водителя, который усиленно сопротивлялся. Тут на помощь пакуемого представителя азербайджанской национальности решил прийти его соплеменник из той же машины(всего их было трое) и напал на сотрудника ДПС Лебедева А. В результате возни полицейского (с табельным оружием в руках) с нападавшим произошёл непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала молодому азербайджанцу, который решил примерить на себя роль героя, прямо в голову. От полученного ранения азербайджанец умер в больнице посёлка Мошково Новосибирской области.Опустим анализ действий и правовую оценку действий азербайджанцев и сотрудника полиции, который зачем-то полез бороться с напавшим на него молодым человеком имея при этом в руках заряженный пистолет. Пистолет могли отобрать и расстрелять весь экипаж патрульной машины.Самое интересное что произошло - это последующие события и имеет прямое отношение к теме разбора.По словам очевидцев, как только раненный азербайджанец был доставлен в больницу в п.Мошково туда вскоре прибыло не менее 10-ка машин с представителями азербайджанской диаспоры(порядка 50-60 человек), многие из которых были вооружены. Они блокировали местное отделение УВД и больницу. От полицейских азербайджанцы требовали им выдать ст.лейтенанта Лебедева, который служит в этом отделении и живёт в этом же посёлке вместе с женой и маленькими детьми. Поселковую больницу азербайджанцы блокировали и взяли под контроль. Ситуация накалилась до того, что в п.Мошково был отправлен ОМОН, а семью ст.лейтенанта Гусева пришлось вывезти из п.Мошково в неизвестном направлении, дабы избежать расправы со стороны азербайджанцев.Далее, ст.лейтенант Лебедев А. , за исполнение своих должностных обязанностей, был…арестован и отправлен в СИЗО. А вы решили, что его наградили? Ну и наивные же вы.Если вы думает, что остальных двоих азербайджанцев из машины задержали, то вы наивные в кубе. Их просто отпустили.Если вы решили, что бравые сотрудники МВД Новосибирской области блокировали нарушителей общественного порядка в п.Мошково и всех арестовали препроводили в СИЗО, то утритесь соплями. Никто из азербайджанцев задержан не был.Арест инспектора ДПС совершенно не устроил представителей диаспоры и они стали требовать от властей (Требовать!!!) выдачи им Лебедева А. для учинения над ним самосуда.В день похорон Абдуллаева азербайджанская диаспора в центре Новосибирска устроила массовую стихийную акцию и никто из них не был задержан доблестной полицией г.Новосибирск.В адрес семьи ст.лейтенанта стали поступать угрозы о расправе(судя по всему из усиленно искали) и жена Лебедева 4 июня вынуждена была обратиться к Президенту, к директору ФСБ и главе СК за помощью.Депутат горсовета Ростислав Антонов, к которому обратились местные жители, решил разобраться с этим делом и по итогу получил резкий разговор с лидером азербайджанской общины Бабаевым Расим Сахиб-оглы и допрос в правоохранительных органах по факту экстремизма в отношении азербайджанского народа.Ещё был накат со стороны руководства Азербайджана, хотя погибший по паспорту гражданин РФ.Это всё кратко детали. Кому нужны подробности – это всё в инете.И что имеет Новосибирск по итогу в сухом остатке или жидком как понос.1.Малочисленная азербайджанская диаспора поставила раком целый поселок под Новосибирском, население которого чуть более 9 000 человек, и полиция ничего не смогла или не хотела делать.Примечание: А что вы хотели? Ведь полиция состоит из тех, кого воспитала матриархальная матрица России. А что это значит? А значит это то, что ни одна баба ещё не воспитала из мальчика мужчину. Только жалкое подобие себя.Кстати, в МВД есть такой план «Крепость» когда все сотрудники полиции обязаны защищать свой объект в случае экстренной ситуации. То есть никто из силовых ведомств население защищать не собирается. Что и произошло в этом случае, когда целый посёлок остался без защиты. Полиция себя защищала.2.Силовые структуры МВД Новосибирской области просто обосрались перед азербайджанской диаспорой и решительно сдали своего сотрудника и его семью.3. Население Новосибирска и п.Мошково безропотно смотрела как горстка азербайджанцев хозяйничают и устанавливают свои правила на русской земле.4. Власти Новосибирска и Новосибирской области полностью легли под азербайджанцев раздвинув ноги или став раком(кому как удобно).При этом заметьте, что азербайджанцы не самый воинственный народ. Вот бы было веселье, если бы это были чеченцы с ингушами или дагестанцы.При чём здесь Патриархат?А всё при том, что каких-то 70-100 лет назад, если в населённый пункт приходили чужаки с недобрыми помыслами всё мужское население выходило вооружённым и прогоняла чужаков.Где те сибиряки, которые в 41-ом году отбросили немцев от Москвы?Правильно. Нет их уже! Матриархальная матрица убила мужественность и пассионарность в мальчиках и воспитала абсолютно неспособных к сопротивлению особей мужского пола.В природе есть незыблемое правило: Вырождение любого вида начинается с неспособности самцов защитить самок и детёнышей.В Новосибирске числиться 1 млн. 620 тысяч жителей и горстка азербайджанской диаспоры, в которой строго соблюдается Патриархат, поставила раком и отымела каждого жителя и представителя власти в Новосибирске.Вот это и значит ПАТРИАРХАТ.И это только азербайджанцы. А есть ведь и другие диаспоры, в которых жёсткая иерархия и Патриархальный уклад жизни, который является единственным способом выживания вида и народа. И при этом они единоверцы.А теперь последышам МЭД и отрицателям Патриархата риторический вопрос: «Догадываетесь куда ведут вас отрицатели Патриархата в розовеньких штанишках?» Ответ очевиден: «Закупайте побольше вазелина».Если система МВД так лихо и быстро слила одного из своих, кто преданно работал на эту структуру, то догадываетесь что происходит с обычным населением.И вдогонку к сотрудникам силовых ведомств.Когда вы кошмарите собственный население, то не рассчитывайте, что кто-то встанет на вашу защиту. Почему жене сотрудника ДПС с маленькими детьми пришлось искать защиту в высших эшелонах власти. А где их родственники? Где род Лебедева, который обязан защитить семью старшего лейтенанта? Почему она осталась одна и почему слили сотрудника полиции, который выполнял свой долг?Кто ещё не понял.КОГДА МУЖЧИНЫ-ВОИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ХОЗЯИВАМИ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ЭТО И ЕСТЬ ПАТРИАРХАТ.А ещё лучше, когда на чужой территории с богатыми ресурсами. Именно такие сообщества и выживают.А посмели бы это сделать власти, если бы в поддержку народного защитника Лебедева Александра и его семьи вышло, хотя бы, 10 тысяч мужчин из всего Новосибирска? Никаких баб! Только мужчины! Плечом к плечу с решимостью умереть , но не сдать русского на растерзание. Очевидно, что нет. Не посмели бы.А в нынешней ситуации в России, пока козлы-провокаторы МЭД и их приспешники обсуждают всякую хрень про бабьё, другие захватывают власть и имеют этих самых баб и всех остальных.И правильно делают! Должен же быть хоть какой-то пример как надо делать.Думаю, что новосибирцы уже поняли, кому принадлежит земля сибирская.Кстати, появилась какая-то ОО «Мужской путь». С первого взгляда на сайт стало понятно, что это опять очередная матриархальная ловушка для мужчин.Вот такая вот поучительная история и об этом мной было написано уже достаточно материалов, что Патриархат это не наличие бабы, которую вы строите на кухне и учите варить борщ , а власть в социуме.Ссылки на другие материалыКакого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.htmlКак удалить психологическую программу баборабства.Часть 1.Теория https://monahknight.livejournal.com/524.htmlКак удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.htmlПуть мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.htmlПоговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.htmlО Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.htmlДля тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.htmlЛже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.htmlАгенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.htmlНегативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.htmlВыход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.htmlИтоги года или момент истины в МЭД https://monahknight.livejournal.com/3986.htmlЧего хотят женщины https://Фэйковые инициативы МЭД и путь Победы https://Только Патриархат спасёт Россию от уничтожения https://Все на борьбу с блудом и прелюбодеяние https://