Отрицателям Патриархата и плюшевым мальчикам Чёрного Лебедя.
Ну что, плюшевые мальчики, мэдовцы и отрицатели патриархата до вас прилетел «Чёрный лебедь» и в буквальном и переносном смысле. Об чём речь?
А речь пойдёт о недавнем случае в Новосибирской области и самом Новосибирске, а именно об убийстве по неосторожности сотрудником ДПС старшим лейтенантом Александром Лебедевым (судя по всему русским по национальности) 19-ти летнего азербайджанца Абдуллаева.
В чём суть события.
Стояла патрульная машина ДПС 28 мая 2021 года с двумя сотрудниками на трассе, неся своё дежурство по обеспечению правопорядка на вверенном им участке российской территории недалеко от Новосибирска.
Вдруг откуда ни возьмись несётся тонированная машина и на законные требования сотрудников ДПС остановиться машина только прибавила ходу. В ходе преследования сотрудники ДПС ,на своём служебном автомобиле, догнали нарушителей возле какой-то заправки или кафешки и стали пеленать водителя, который усиленно сопротивлялся. Тут на помощь пакуемого представителя азербайджанской национальности решил прийти его соплеменник из той же машины(всего их было трое) и напал на сотрудника ДПС Лебедева А. В результате возни полицейского (с табельным оружием в руках) с нападавшим произошёл непроизвольный выстрел, в результате которого пуля попала молодому азербайджанцу, который решил примерить на себя роль героя, прямо в голову. От полученного ранения азербайджанец умер в больнице посёлка Мошково Новосибирской области.
Опустим анализ действий и правовую оценку действий азербайджанцев и сотрудника полиции, который зачем-то полез бороться с напавшим на него молодым человеком имея при этом в руках заряженный пистолет. Пистолет могли отобрать и расстрелять весь экипаж патрульной машины.
Самое интересное что произошло - это последующие события и имеет прямое отношение к теме разбора.
По словам очевидцев, как только раненный азербайджанец был доставлен в больницу в п.Мошково туда вскоре прибыло не менее 10-ка машин с представителями азербайджанской диаспоры(порядка 50-60 человек), многие из которых были вооружены. Они блокировали местное отделение УВД и больницу. От полицейских азербайджанцы требовали им выдать ст.лейтенанта Лебедева, который служит в этом отделении и живёт в этом же посёлке вместе с женой и маленькими детьми. Поселковую больницу азербайджанцы блокировали и взяли под контроль. Ситуация накалилась до того, что в п.Мошково был отправлен ОМОН, а семью ст.лейтенанта Гусева пришлось вывезти из п.Мошково в неизвестном направлении, дабы избежать расправы со стороны азербайджанцев.
Далее, ст.лейтенант Лебедев А. , за исполнение своих должностных обязанностей, был…арестован и отправлен в СИЗО. А вы решили, что его наградили? Ну и наивные же вы.
Если вы думает, что остальных двоих азербайджанцев из машины задержали, то вы наивные в кубе. Их просто отпустили.
Если вы решили, что бравые сотрудники МВД Новосибирской области блокировали нарушителей общественного порядка в п.Мошково и всех арестовали препроводили в СИЗО, то утритесь соплями. Никто из азербайджанцев задержан не был.
Арест инспектора ДПС совершенно не устроил представителей диаспоры и они стали требовать от властей (Требовать!!!) выдачи им Лебедева А. для учинения над ним самосуда.
В день похорон Абдуллаева азербайджанская диаспора в центре Новосибирска устроила массовую стихийную акцию и никто из них не был задержан доблестной полицией г.Новосибирск.
В адрес семьи ст.лейтенанта стали поступать угрозы о расправе(судя по всему из усиленно искали) и жена Лебедева 4 июня вынуждена была обратиться к Президенту, к директору ФСБ и главе СК за помощью.
Депутат горсовета Ростислав Антонов, к которому обратились местные жители, решил разобраться с этим делом и по итогу получил резкий разговор с лидером азербайджанской общины Бабаевым Расим Сахиб-оглы и допрос в правоохранительных органах по факту экстремизма в отношении азербайджанского народа.
Ещё был накат со стороны руководства Азербайджана, хотя погибший по паспорту гражданин РФ.
Это всё кратко детали. Кому нужны подробности – это всё в инете.
И что имеет Новосибирск по итогу в сухом остатке или жидком как понос.
1.Малочисленная азербайджанская диаспора поставила раком целый поселок под Новосибирском, население которого чуть более 9 000 человек, и полиция ничего не смогла или не хотела делать.
Примечание: А что вы хотели? Ведь полиция состоит из тех, кого воспитала матриархальная матрица России. А что это значит? А значит это то, что ни одна баба ещё не воспитала из мальчика мужчину. Только жалкое подобие себя.
Кстати, в МВД есть такой план «Крепость» когда все сотрудники полиции обязаны защищать свой объект в случае экстренной ситуации. То есть никто из силовых ведомств население защищать не собирается. Что и произошло в этом случае, когда целый посёлок остался без защиты. Полиция себя защищала.
2.Силовые структуры МВД Новосибирской области просто обосрались перед азербайджанской диаспорой и решительно сдали своего сотрудника и его семью.
3. Население Новосибирска и п.Мошково безропотно смотрела как горстка азербайджанцев хозяйничают и устанавливают свои правила на русской земле.
4. Власти Новосибирска и Новосибирской области полностью легли под азербайджанцев раздвинув ноги или став раком(кому как удобно).
При этом заметьте, что азербайджанцы не самый воинственный народ. Вот бы было веселье, если бы это были чеченцы с ингушами или дагестанцы.
При чём здесь Патриархат?
А всё при том, что каких-то 70-100 лет назад, если в населённый пункт приходили чужаки с недобрыми помыслами всё мужское население выходило вооружённым и прогоняла чужаков.
Где те сибиряки, которые в 41-ом году отбросили немцев от Москвы?
Правильно. Нет их уже! Матриархальная матрица убила мужественность и пассионарность в мальчиках и воспитала абсолютно неспособных к сопротивлению особей мужского пола.
В природе есть незыблемое правило: Вырождение любого вида начинается с неспособности самцов защитить самок и детёнышей.
В Новосибирске числиться 1 млн. 620 тысяч жителей и горстка азербайджанской диаспоры, в которой строго соблюдается Патриархат, поставила раком и отымела каждого жителя и представителя власти в Новосибирске.
Вот это и значит ПАТРИАРХАТ.
И это только азербайджанцы. А есть ведь и другие диаспоры, в которых жёсткая иерархия и Патриархальный уклад жизни, который является единственным способом выживания вида и народа. И при этом они единоверцы.
А теперь последышам МЭД и отрицателям Патриархата риторический вопрос: «Догадываетесь куда ведут вас отрицатели Патриархата в розовеньких штанишках?» Ответ очевиден: «Закупайте побольше вазелина».
Если система МВД так лихо и быстро слила одного из своих, кто преданно работал на эту структуру, то догадываетесь что происходит с обычным населением.
И вдогонку к сотрудникам силовых ведомств.
Когда вы кошмарите собственный население, то не рассчитывайте, что кто-то встанет на вашу защиту. Почему жене сотрудника ДПС с маленькими детьми пришлось искать защиту в высших эшелонах власти. А где их родственники? Где род Лебедева, который обязан защитить семью старшего лейтенанта? Почему она осталась одна и почему слили сотрудника полиции, который выполнял свой долг?
Кто ещё не понял.
КОГДА МУЖЧИНЫ-ВОИНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ХОЗЯИВАМИ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ЭТО И ЕСТЬ ПАТРИАРХАТ.
А ещё лучше, когда на чужой территории с богатыми ресурсами. Именно такие сообщества и выживают.
А посмели бы это сделать власти, если бы в поддержку народного защитника Лебедева Александра и его семьи вышло, хотя бы, 10 тысяч мужчин из всего Новосибирска? Никаких баб! Только мужчины! Плечом к плечу с решимостью умереть , но не сдать русского на растерзание. Очевидно, что нет. Не посмели бы.
А в нынешней ситуации в России, пока козлы-провокаторы МЭД и их приспешники обсуждают всякую хрень про бабьё, другие захватывают власть и имеют этих самых баб и всех остальных.
И правильно делают! Должен же быть хоть какой-то пример как надо делать.
Думаю, что новосибирцы уже поняли, кому принадлежит земля сибирская.
Кстати, появилась какая-то ОО «Мужской путь». С первого взгляда на сайт стало понятно, что это опять очередная матриархальная ловушка для мужчин.
Вот такая вот поучительная история и об этом мной было написано уже достаточно материалов, что Патриархат это не наличие бабы, которую вы строите на кухне и учите варить борщ , а власть в социуме.
Ссылки на другие материалы
Какого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.html
Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 1.Теория https://monahknight.livejournal.com/524.html
Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.html
Путь мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.html
Поговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.html
О Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.html
Для тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html
«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.html
Лже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.html
Агенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.html
Негативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.html
Выход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.html
Итоги года или момент истины в МЭД https://monahknight.livejournal.com/3986.html
Чего хотят женщины https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
Фэйковые инициативы МЭД и путь Победы https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
Только Патриархат спасёт Россию от уничтожения https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
Все на борьбу с блудом и прелюбодеяние https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]