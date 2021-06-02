Хочу в профилактических целях запломбировать ребенку фиссуры, у нас вся семья склонна к кариесу, хоть и гигиену соблюдаем тщательно, но вот как-то не повезло с зубами. Вы вообще за герметизацию фиссур и где можно такую услугу получить в Питере?
Знаю такое, но мы своим не делали, не знали, что такое бывает. А теперь думаю, может можно было бы действительно кариеса избежать. Мои кумовья сейчас водят своих в Фактор улыбки на Авиаконструкторов, приучают к стоматологу и профилактику делают, отзывы хорошие.