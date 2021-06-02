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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: герметизация фиссур
    • Marina2001 Вчера в 12:48 «Ответить»
      Хочу в профилактических целях запломбировать ребенку фиссуры, у нас вся семья склонна к кариесу, хоть и гигиену соблюдаем тщательно, но вот как-то не повезло с зубами. Вы вообще за герметизацию фиссур и где можно такую услугу получить в Питере?
      • Lyaman Вчера в 13:55 «Ответить»
        Знаю такое, но мы своим не делали, не знали, что такое бывает. А теперь думаю, может можно было бы действительно кариеса избежать. Мои кумовья сейчас водят своих в Фактор улыбки на Авиаконструкторов, приучают к стоматологу и профилактику делают, отзывы хорошие.
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