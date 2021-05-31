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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПОХОРОН
    • Alena28 Вчера в 17:49 «Ответить»
      РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПОХОРОН
      В этом разделе мы собрали все, что может потребоваться для похоронной церемонии по всем правилам обряда.

      Гробы. Необходимы для традиционного погребения, сделаны из дерева и могут быть обшиты тканью – шелком, бархатом, атласом.
      Урны для праха. После кремации их захоранивают на кладбище или устанавливают в нишу колумбария (специального хранилища для урн). В нашем магазине ритуальных товаров есть урны из керамики, дерева, стали, меди и других материалов на выбор.
      Цветочные композиции и венки. Могут быть сделаны из живых или искусственных цветов, дополнительно есть букеты и корзины.
      Ритуальная постель. Это стеганые покрывала с вышивкой или без нее, подушки – все это укладывается внутрь гроба перед церемонией прощания.
      Одежда для усопшего. После омовения женщин одевают в платья, а мужчин – в костюмы.
      Кресты на могилу. В нашем магазине ритуальных услуг и товаров есть деревянные и металлические кресты разной формы – для христиан и католиков они традиционно различаются.
      Траурные ленты из шелка с любым вашим текстом: при заказе вы сами вписываете нужные слова. Подробней [URL=https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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