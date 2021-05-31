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РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПОХОРОНВ этом разделе мы собрали все, что может потребоваться для похоронной церемонии по всем правилам обряда.Гробы. Необходимы для традиционного погребения, сделаны из дерева и могут быть обшиты тканью – шелком, бархатом, атласом.Урны для праха. После кремации их захоранивают на кладбище или устанавливают в нишу колумбария (специального хранилища для урн). В нашем магазине ритуальных товаров есть урны из керамики, дерева, стали, меди и других материалов на выбор.Цветочные композиции и венки. Могут быть сделаны из живых или искусственных цветов, дополнительно есть букеты и корзины.Ритуальная постель. Это стеганые покрывала с вышивкой или без нее, подушки – все это укладывается внутрь гроба перед церемонией прощания.Одежда для усопшего. После омовения женщин одевают в платья, а мужчин – в костюмы.Кресты на могилу. В нашем магазине ритуальных услуг и товаров есть деревянные и металлические кресты разной формы – для христиан и католиков они традиционно различаются.Траурные ленты из шелка с любым вашим текстом: при заказе вы сами вписываете нужные слова. Подробней [URL=https://