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Нередко случается так, что на складе собирается излишнее число поддонов, которые занимают определенное место, мешают в ведении разгрузочных действий и оптимизации хранения матценностей. Решить проблему с излишними поддонами можно различными методами, но наиболее хорошим решением станет продажа б/у поддонов. Если вдруг вас интересует скупка поддонов в городе Чехов и ближайших районах, то по ссылкеможно это реализовать без затруднений и с максимальной выгодой.Выгодные условия покупки паллетовТД «Лидер» уже несколько лет работает в Чеховском районе Подмосковья, кроме производства упаковки и иной продукции фирма делает, ремонтирует и продает паллеты. Предприниматели, которые заинтересованы в наиболее выгодной реализации неиспользуемых поддонов, смогут позвонить в компанию, чтобы продать поддоны самых разных видов. Кроме хорошей цены, какую фирма СК «Лидер» предлагает за б/у поддоны, она готова устроить их вывоз при условии, когда клиент располагается в Чехове, Серпухове.Для тех, кто еще мало знаком с услугами ТД «Лидер» надо сказать, что компания скупает паллеты разных размеров, видов, включая нестандартные конструкции, грузоподъемности. Компания выкупает новые и б/у поддоны, состояние которых может быть различным, но стоит уточнить, что отдельные условия к выкупаемым паллетам все же имеются. О них, а также других условиях взаимодействия новые клиенты могут уточнить на сайте фирмы, а запрос на реализацию поддонов вы можете сделать по телефону или, написав письмо на электронную почту ТД «Лидер».Продайте б/у поддоны без задержек и с выгодойПриняв запрос на скупку и уточнив необходимые нюансы, менеджер выполняет оценку и, в зависимости от имеющегося числа поддонов и иных моментов, озвучивает итоговую стоимость сделки. И мы можем без преувеличения произнести, что это будет максимально выгодная сделка, собственно которая вас стопроцентно устроит! И если вам нужно освободить складское помещение, вы не хотите собственными силами утилизировать ненужные паллеты, то рекомендуем позвонить в компанию СК «Лидер», собственно которая заинтересована в оперативном решении установленных проблем.