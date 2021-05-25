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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Эндометриоз. Какие шансы на беременность?
    • Lilovaya Вчера в 23:06 «Ответить»
      Девочки, может кто в курсе или сталкивался с такой проблемой. Поставили диагноз- эндометриоз 1-2 степени. Симптомов у меня практически нет. Боли во время месячных бывают, но не всегда ( спасаюсь но-шпой). Из признаков только очень темная мазня первые дни месячных и после них. Задеты яичники. Гинеколог сказала, что можно попробовать уйти в искусственный климакс, или делать лапару. Если не поможет, тогда ЭКО. Я очень боюсь ошибиться, и не знаю с чего начать. Если у кого есть опыт поделитесь, что делали и что помогло заберементь?
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