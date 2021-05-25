Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 25 мая 2021г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 610 посетителей
    Форум: Детишки и их делишки
    Новая тема
    Тема: не ожидала, но у нас чесотка
    • tira статус: [забанен] Вчера в 21:23 «Ответить»
      Ездил мой ребенок в поездки от школы в другой город, все прекрасно, вернулся в восторге, нов от одно но, появилась сыпь мелкая на руках, говорит, что чешется. походе на чесотку. Чем ее лечить, кто знаете? чтобы быстро и не заразить остальных членов семьи
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © ГИПОРТ - Нижний Новгород – 2006-2021г.

      Форум Нижнего Новгорода