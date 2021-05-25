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Без применения новой специальной техники совершенно невозможно обойтись ни на одной строительной площадке! С помощью мощной спецтехники проводят самые важные и масштабные работы, к примеру: поднятие стройматериалов на нужную высоту, перевозка насыпных материалов, вывоз мусора, рытье котлована фундамента, первичная очистка места для строительных работ и др. Приобретать данную технику в личную собственность достаточно дорого, а зачастую и не имеет смысла, ежели вы не крупный строительный подрядчик, именно поэтому аренда строительной техники является очень востребованной услугой. Компания «ПАЛАРМ» предоставляет клиентам из города Москва и прилежащих регионов свои услуги по аренде абсолютно любой спецтехники: компрессоров, погрузчиков, кранов, самосвалов, экскаваторов, автокранов, бульдозеров, грейдеров, автовышек и другой техники.Плюсы аренды спецтехникиАренда специальной техники пользуется очень большой востребованностью и причин для этого можно отыскать немало:• Экономно. Тяжелая специальная техника часто используется для решение небольшого спектра специфических вопросов, а содержать ее очень недешево. Аренда позволяет вам оплатить только время выполнения работ с почасовой или посуточной тарификацией и таким образом можно сэкономить десятки тысяч рублей.• Не нужно будет искать специалистов, умеющих работать со строительной техникой. Организация может предоставить спецтехнику в аренду вместе с водителем, который умеет грамотно с ней обращаться. Благодаря всему этому арендованная машина будет работать все проплаченное время.• Ускорение работ. Применение спецтехники позволяет снизить объем мануального труда на площадке, благодаря чему объект создается во много раз быстрее. Прочтите материал аренда мини экскаватора без водителя по ссылкечтоб узнать как можно больше о преимуществах арендной спецтехники.По каким причинам нужно выбирать СК «Паларм»У описанной организации есть целый ряд несомненных достоинств перед конкурентами:• Широкий парк спецтехники, способный удовлетворять требования абсолютно любого заказчика.• Квалифицированные водители, работающие в две смены на объектах клиентов без праздников и выходных.• Возмещение стоимости аренды за все время простоя техники по вине компании.• Специальная техника от самых крупных мировых брендов, возрастом не больше 5-ти лет. Наша техника имеет пропуска для выездов на третье транспортное кольцо и МКАД.• Быстрая замена специальной техники и ремонт в течение суток после поломки.