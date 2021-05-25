Без применения новой специальной техники совершенно невозможно обойтись ни на одной строительной площадке! С помощью мощной спецтехники проводят самые важные и масштабные работы, к примеру: поднятие стройматериалов на нужную высоту, перевозка насыпных материалов, вывоз мусора, рытье котлована фундамента, первичная очистка места для строительных работ и др. Приобретать данную технику в личную собственность достаточно дорого, а зачастую и не имеет смысла, ежели вы не крупный строительный подрядчик, именно поэтому аренда строительной техники является очень востребованной услугой. Компания «ПАЛАРМ» предоставляет клиентам из города Москва и прилежащих регионов свои услуги по аренде абсолютно любой спецтехники: компрессоров, погрузчиков, кранов, самосвалов, экскаваторов, автокранов, бульдозеров, грейдеров, автовышек и другой техники.
Плюсы аренды спецтехники
Аренда специальной техники пользуется очень большой востребованностью и причин для этого можно отыскать немало:
• Экономно. Тяжелая специальная техника часто используется для решение небольшого спектра специфических вопросов, а содержать ее очень недешево. Аренда позволяет вам оплатить только время выполнения работ с почасовой или посуточной тарификацией и таким образом можно сэкономить десятки тысяч рублей.
• Не нужно будет искать специалистов, умеющих работать со строительной техникой. Организация может предоставить спецтехнику в аренду вместе с водителем, который умеет грамотно с ней обращаться. Благодаря всему этому арендованная машина будет работать все проплаченное время.
• Ускорение работ. Применение спецтехники позволяет снизить объем мануального труда на площадке, благодаря чему объект создается во много раз быстрее. Прочтите материал аренда мини экскаватора без водителя по ссылке [ссылка скрыта, авторизуйтесь] чтоб узнать как можно больше о преимуществах арендной спецтехники.
По каким причинам нужно выбирать СК «Паларм»
У описанной организации есть целый ряд несомненных достоинств перед конкурентами:
• Широкий парк спецтехники, способный удовлетворять требования абсолютно любого заказчика.
• Квалифицированные водители, работающие в две смены на объектах клиентов без праздников и выходных.
• Возмещение стоимости аренды за все время простоя техники по вине компании.
• Специальная техника от самых крупных мировых брендов, возрастом не больше 5-ти лет. Наша техника имеет пропуска для выездов на третье транспортное кольцо и МКАД.
• Быстрая замена специальной техники и ремонт в течение суток после поломки.