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    Вт., 25 мая 2021г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Укачивает ребенка.
    • Electric_blue Вчера в 12:10 «Ответить»
      Всем привет! Поделитесь опытом, кто уже сталкивался. Дочку (6 лет) укачивает в машине. Наш максимум 20 минут. Через неделю нужно поехать к бабушке (5-6 часов в машине). Кто как справляется с укачиванием? Кто давал таблетки от укачивания? Как детишки перенесли?
      • sedonata Вчера в 16:37 «Ответить»
        Авиамарин даю, самое сложное уговорить выпить, потому что ребёнок таблетки не жалует. Приспособилась давать фруктовые кусочки сразу 2 штуки, она их обожает, а мне кажется, что там все-таки сахар есть, поэтому стараюсь больше 1 в день не давать. В остальном переносит хорошо.
        • Palmira Вчера в 21:22 «Ответить»
          Я авиа-море давала, у меня не сработало ( еще раз разочаровалась в гомеопатии(
          • Electric_blue Вчера в 21:27 «Ответить»
            Не поняла - это одно и тоже или просто названия похожие? Все гомеопатия? Я в нее как-то не очень верю.
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