Всем привет! Поделитесь опытом, кто уже сталкивался. Дочку (6 лет) укачивает в машине. Наш максимум 20 минут. Через неделю нужно поехать к бабушке (5-6 часов в машине). Кто как справляется с укачиванием? Кто давал таблетки от укачивания? Как детишки перенесли?
Авиамарин даю, самое сложное уговорить выпить, потому что ребёнок таблетки не жалует. Приспособилась давать фруктовые кусочки сразу 2 штуки, она их обожает, а мне кажется, что там все-таки сахар есть, поэтому стараюсь больше 1 в день не давать. В остальном переносит хорошо.