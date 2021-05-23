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    Вс., 23 мая 2021г.
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    Тема: Бесплатная Консультация Целителя, Ясновидящей
    • umagiya Вчера в 12:29 «Ответить»
      Приворот (Семейный, Однополый), Приворот на любовь ( инвольтирование, классический вольт ),
      Егильет (половая привязка), Вызов любимого ( приход любимого человека),Ритуал на создание и восстановление семьи, отношений ( в том числе примирение и Свадьба), Ритуалы на счастье в семье, Энергетическая привязка любимого( радость общения, симпатия, привязанность, любовь и т.д.), Устранение соперников (рассорка), Закрытие от других ( Блок),Отвороты и прочее,СНЯТИЕ ПОРЧИ, СГЛАЗА, ЛЮБОГО РОДА НЕГАТИВА,Отливка на воск, Отливка свинцом, выкатка яйцом, Рунические чистки негатива, Защита на Здоровье и Бизнес, Мужская привлекательность (Эрекция, половая сфера, стройность, молодость),
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