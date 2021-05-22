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    Сб., 22 мая 2021г.
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    Тема: Английский язык
    • Irisha30 Вчера в 23:14 «Ответить»
      Хочу посоветовать учить английский по скайпу Englishdom. Это очень удобно и выгодно. Занятия проходят в режиме один на один с преподавателем, что позволяет максимально сконцентрироваться на обучении конкретного ученика. Преподаватели — русскоязычные, а также носители английского языка. Среди основных преимуществ это удобный режим обучения, индивидуальный график, максимальная вовлеченность в учебный процесс, интересное и доступное изложение материала и как бонус получение сертификата. [URL=https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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