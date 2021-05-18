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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Согласование пристройки балкона к квартире в Омске
    • Сегодня! kreditos24 Cегодня в 06:13 «Ответить»
      В Омске, особенно в конце 90-х годов, получило распространение такое явление, как пристройка балкона на 1 этаже многоэтажных жилых домов. Как правило, люди, таким вот образом пытались улучшить жилищные условия. Многие, кто самовольно пристраивали себе балконы, не задумывались о возможных негативных последствиях. Сейчас надзорные органы зорко следят за подобными нарушениями. Ведь любое некомпетентное вмешательство в конструкцию жилого дома может иметь чрезвычайно негативные последствия вплоть до обрушения здания и гибели людей.

      Почему надо согласовать пристройку балкона

      Согласование проекта пристройки балкона – сегодня не просто популярная услуга, а обязательная мера в Омске, избавляющая владельцев квартиры от множества проблем в дальнейшем. Ведь построить балкон можно, и не прибегая к изготовлению проектной документации и согласованиям с властями, а вот, когда «добрые соседи» доложат об этом в соответствующие инстанции, или балкон будет обнаружен в момент одной из административных проверок, огромный штраф – это малое, с чем столкнутся владельцы. Узаконить балкон можно будет попробовать в судебном порядке, но не обязательно, что суд будет выигран – а значит, столь тяжело полученная дополнительная жилая площадь будет подвержена сносу, а собственник понесёт материальные потери.

      Кроме того, не стоит забывать о том, что незаконные пристройки лишают владельца квартиры возможности совершать любые юридические действия с ней: продавать, передавать по наследству, закладывать и даже страховать.

      Мы [ссылка скрыта, авторизуйтесь] сделаем проект в Омске и согласуем для Вас пристройку балкона к квартире! А ещё мы предлагаем Вам:

      *Ремонт и отделка помещений
      *Алмазная резка и бурение
      *Усиление проемов в несущих стенах
      *Демонтажные работы
      *Как согласовать пристройку балкона

      Прежде чем начать проектные работы, необходимо выяснить, не входит ли ваш будущий проект в число случаев, исключающих возможность дополнительных пристроек. Вот они:

      ваш дом является охраняемым памятником архитектуры;
      балкон выходит на проезжую часть или располагается над проходящими под ним подземными коммуникациями;
      пристройка балкона может привести к нарушению силовых элементов конструкции здания.

      В любом случае, в начале пути узаконивания пристройки балкона лучше всего обратиться в компетентную согласовательную компанию, специалисты которой проведут предварительный анализ возможности согласования, а в дальнейшем и весь комплекс работ. На начальном этапе работ, также может потребоваться проведение технического обследования здания.

      Очень важным вопросом в процедуре согласования пристройки балкона является проведение общего собрания собственников многоквартирного дома.   В силу того, что строительные работы затронут общедомовое имущество (фасадная стена является общедомовым имуществом), то в соответствии с Жилищным кодексом РФ необходимо проведение общего собрания. Легитимное проведение общего собрания собственников, в полном соответствии с Жилищным кодексом, прямо скажем, дело не из лёгких. В этом вопросе, советуем, также обратится к профессионалам.

      После успешного проведения общего собрания собственников и сбора всей исходной документации следует разработка проекта. Качественно подготовленный проект, в огромной степени является залогом успешного прохождения бумаг по инстанциям.

      Где согласовать пристройку балкона

      Вот список необходимых инстанций в Омске, с которыми необходимо будет согласовать проект перепланировки квартиры с пристройкой балкона:
      эксплуатирующая здание организация (УК, ТСЖ, Жилкомсервис);
      Комитет по Градостроительству и Архитектуре;
      отдел Государственного Пожарного Надзора;
      Межведомственная комиссия при Администрации района.
      Соглас-Проект: согласование пристроек балконов в Омске

      Строительство балкона в Омске с практической стороны имеет массу преимуществ, а вот с юридической влечет за собой целый ряд сложностей, с которыми порой самостоятельно весьма трудно, а подчас невозможно справиться. Специалисты компании «Омск55Проект» всегда готовы оказать своевременную и грамотную помощь в любых сложных ситуациях, будь то: техническое обследование здания, проведение общего собрания собственников, изготовление проектной документации с последующим согласованием в государственных инстанциях. Мы готовы взять на себя все этапы узаконивания балкона и в разы сократить ваши затраты и время ожидания разрешительной документации.
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