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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Вложение
    • Ferel статус: [забанен] Вчера в 13:00 «Ответить»
      В какое серверное оборудование стоит вложить деньги?
      • Сегодня! Pratarata Cегодня в 00:30 «Ответить»
        Мы когда технику закупали, то брали для начала все самое необходимое. А потом уже докупали все что нужно, все что пригодится для расширения сервера. Из последних покупок можно hp bl460 gen9 [ссылка скрыта, авторизуйтесь] конфигуратор выделить. Нам его привезли буквально на следующий день после заказа, очень быстро.
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