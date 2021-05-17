Ребята, привет!
Мы с друзьями решили сделать электронную медицинскую карту. Нужна ваша обратная связь и помощь в тестировании приложения.
Кратко для чего это и что у нас есть:
1. Всю свою бумажную медицинскую историю вы сможете перенести в приложение.
2. Программа является вашим облачным хранилищем. В любое время и с любой точки Земли, вы можете воспользоваться вашими данными.
3. Полная анонимность и безопасность. Мы у себя храним только ваш email в зашифрованном виде. ФИО, номер телефона, ваши социальные профили у нас не хранятся и эту информацию мы не запрашиваем.
4. На заполнение вы потратите не больше минуты. Можно загрузить фотографии в любом объеме, добавить симптомы, диагнозы, выбрать клиники и нужного врача.
5. Наш фоторедактор позволяет удалить любую информацию с ваших снимков.
6. Быстрый и умный поиск любой истории болезни.
В ближайшем обновлении планируем освежить интерфейс. Сделать его удобным и привычным (“скелет” мы взяли с популярных приложений). А также добавить часть функционала из вышеперечисленного.
Теперь, что планируем сделать в будущем:
1. Добавим функцию о создании напоминаний на любое действие (выпить лекарство, поход к врачу и др).
2. В конце лечения, вы сможете поставить любую оценку вашему лечащему врачу (анонимно или открыто, с отложенной публикацией). 3. Это не система отправки отзыва. Отзывам мало кто верит и мы решили данный функционал изменить.
4. Появится возможность выбрать врача из любого города и посмотреть информацию о том, в какой специализации он лучший, сколько пациентов вылечил, положительные и отрицательные оценки, и другие радости.
5. Сможете написать любому врачу через встроенный месенджер. Показать ему свою историю, запросить консультацию и др.
6. Будет возможность запросить данные в приложении по редким или сложным заболеваниям. Сформировать информацию в доступном виде.
7. Семейный доступ. Вы сможете самостоятельно создать карточку для любого члена своей семьи и вести её. При этом можно сделать синхронизированный доступ.
Мы хотели, чтобы вы протестировали приложение и дали свою обратную связь. Нам интересно Ваше мнение и мы обязательно к нему прислушаемся.
Пока оно доступно только для Apple устройств, скачать можно по ссылке - [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
Планируем запускать и для Android, как только обкатаем всё на iOS.
На нашем сайте вы сможете ознакомиться с функционалом и посмотреть видеообзор - [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
Вопросы можете задавать тут, через наш сайт или в Apple Store.
Наша миссия:
1. Помочь быстро разместить и найти нужную вам информацию.
2. Сделать так, чтобы вы смогли найти лучшего врача по специализации. Ведь, оказанная услуга доктором должна дать максимальный результат. При этом на лечение не приходилось тратить огромные суммы денег. Мы хотим, чтобы пациенты и врачи могли взаимодействовать друг с другом. И уровень медицины рос, а не деградировал.
Спасибо за уделенное время! Очень рады будем вашей обратной связи. Будьте здоровы!