С наступлением весны все дачники стараются заняться посадкой разнообразных культур, чтобы потом собрать прекрасный урожай. Но, перед тем, как это сделать, необходимо обратить внимание на ряд определенных правил. Сегодня существует огромное количество разнообразных типов удобрений, среди которых можно отметить: органические, минеральные, сложные, простые и специальные, которые различаются между собой технологией производства, а также стоимостью, на которую рассчитывают покупатели.
Конечно, удобрения для растений играют очень важную роль при высадке сельскохозяйственных культур. Но надо заметить, что при всех своих хороших свойствах, органические удобрения не смогут обеспечивать непрерывный рост производства товаров, в связи с чем, истинные профессионалы и активные дачники стараются использовать минеральные удобрения.
Ассортимент товаров компании
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• Стимуляторы корнеобразования и плодообразования.
• Ретарданты.
• Комплексные водорастворимые удобрения.
• Различные средства защиты от нападений паразитов.
• Антибактериальная защита для срезанных цветов.
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