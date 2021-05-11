Всем привет! Хотел рассказать свою историю о заработке в интернете. Полгода назад втыкая в телевизор и ничего не делая, задумался о том, а почему бы не попробовать заработать в интернете! Включил комп, и начал искать все возможные пути... Облазил все что можно было, выжимал все по максимуму, и что-то пробовал... Доход был, но не очень. И вот на одном из форумов наткнулся на статью, мол переходите на сайт 1хбет, получите бонус при вводе промокода... Ну на ставках я никогда не играл, и подумал лажа полная... Ну а потом прикинул, а почему бы и нет! Слышал есть группы в телеграмме, где дают прогнозы на ставки. Ну в итоге нашел я такую группу, там было вроде 10 прогнозов, ну думаю давай попробую... Зашел на 1хбет через зеркало 1xBet, на сайте был промокод, ввел его при регистрации... пополнили счет на 5000 рублей, тут еще и бонус сверху капнул) Ну и поставил на все команды которые были в той группе! В итоге на следующий день проверяю счет, а там уже 17000... Я офигел) Ну и вот по сей день, зарабатываю на ставках) Правда прогнозы теперь в интернете ищу, и анализирую команды, а ставлю только на сайте https://1xboob.ru/, это типа 1xbet зеркало, и не надо впн заморачиваться! А так вообще пути заработка есть в интернете, только их искать надо и анализировать, а это один из тех путей который я нашел! Удачи всем!