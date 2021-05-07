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Тема: Все на борьбу с блудом и прелюбодеянием! Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: Все на борьбу с блудом и прелюбодеянием! Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги Сегодня! Monah Cегодня в 10:31 «Ответить»



Новость о том ,что Думский комитет по вопросам семьи готовит для первого чтения пакет поправок, направленных на борьбу с добрачным сексом натолкнуло на мысль , что власть наконец-то решила обратить внимание на морально-нравственные устои в российском обществе и в этом государственном стремлении обуздать блуд и прелюбодеяние Мужское Движение обязано поддержать всеми силами.

С чем же начали бороться государственные чиновники?

Блуд и прелюбодеяние - это одни из самых страшных грехов общества.

Если кратко, то блуд – это любые половые отношения до заключения брака, все «первые попытки» и «пробы», сожительство, рукоблудие (мастурбация), «мокрые» сны, просмотр порно, чтение развращающих, воспевающих сладострастие книг, получение удовольствия от пошлых шуток.

Прелюбодеяние –– это вступление в нечистую и незаконную, блудную связь.



Как бороться с прелюбодеянием на России-матушке.

Совет Федерации недавно уже сделал к этому шаг своим законопроектом «О защите девственности», но есть предложение пойти дальше с пользой для государства, общества и России.

Что это за полумера проверять девственность у молодого поколения (у девочек понятно как, а вот на счёт мальчиков…. ?). Хорошо. Проверили, допустим. А дальше что? Какой смысл в получении этой информации и где её применять.



На этой счёт есть одна идея и алгоритм её осуществления по шагам.



1.Надо завести электронную базу проверяемых на девственность и заносить туда все результаты медицинского обследования на наличие или отсутствие девственной плевы у женского пола (про мальчиков не знаю как).

Не секрет, что пластические учреждения без проблем восстанавливают девственные плева у всяких шалав.

2. Не секрет, что пластические учреждения без проблем восстанавливают девственные плева у всяких шалав. Поэтому обязать такие медицинские учреждения, под угрозой штрафов и закрытия , предоставлять в электронную базу данных все операции на восстановление девственных плев заносить в базу данных.

3.Также в эту базу данных заносить все венерические заболевания, которыми переболели мужчина или женщина. Это вноситься соответствующими медицинскими учреждениями где лечились блудники и блудницы.

4. Заносить в базу данных количество абортов, генетические заболевания обоих персонажей и диагнозы бесплодия или опасность выносить здорового ребёнка.

И такая база данных должна вестись и пополняться до конца жизни человека. А для чего это надо, поясню попозже.



Через что бороться будем?

Так как в аморальном и бездуховном обществе, погрязшем в разврате и прелюбодеянии единственным «божеством» являются деньги, то и влиять на ситуацию необходимо через бич, который будет снимать с блядунов лишнюю жировую прослойку, т.е. обезжиривать.

Ведь берёт же государство налог на имущество граждан, почему нельзя брать налог за блуд и прелюбодеяние. Это ведь не справедливо получается. Кто-то служит Отечеству и переносит тяготы и лишения воинской службы на страже границ и закона в Российской Федерации, а кто-то бегает по городам и весям с членом наперевес и сует свой конец во всё что движется и шевелится(или уже не шевелиться вовсе).

Как-то надо уравновесить этот перекос в нашем справедливом обществе.

И выход есть!

Надо ввести налог на блуд и прелюбодеяние. И именно так его и назвать.



Как это сделать, кого наказывать и на кого возложить эту обязанность?

А всё очень просто.

С женщин, как с существ слабоумных, ограниченных, эмоциональных и ведомых спросу мало. Хотя с них тоже спроситься.

Здесь отправляю к материалу «Чего хотят женщины».

Поэтому мужчина, как существо здравомыслящее, обязан понимать, осознавать и нести ответственность за свои поступки.

Поэтому и наказывать за невозможность контролировать свои желания и похотливый член необходимо мужчину.

Закон ответственности гласит: Кoму многое дано, с того многое и спроситься.

А что такое Ответственность?

Ответственность – это готовность без злобы принимать и нести последствия своих действий или бездействий.

А закону Ответственности предшествует закон Кармы.

Допускать зло – значит нести за него ответственность.



Кто несёт основную ответственность за прелюбодеяние определились.

Если кто-то может подумал, что женщины выйдут сухими из воды из этой ситуации и никакой с них ответственности ,то не огорчайтесь, всё ещё впереди.

Кто будет заниматься контролем за прелюбодеяние?

Ведь вопрос щепетильный и касается интимных отношений двух существ(а может и больше), которые решились предаться греховным страстям прелюбодеяния и морально-нравственного падения.

Если нельзя привлечь никого со стороны, то этим должен заняться кто-то из этих двоих(или троих или группы) и при этом иметь с этого свой маленький гешефт.

А так как у нас в Российской Федерации самой незащищённой группой населения считаются женщины, на защиту прав которых кинуты титанические усилия государственной машины, то и гешефт с этого контроля должны иметь женщины, чтобы иметь достойно содержать себя и безотцовщину в виде детей, отнятых у отцов.

В чём суть идеи.

Допустим, некий мужчина или группа, в состоянии усугублённой алкоголем, повёлся/повелись на страстные призывы распутной женщины потрахаться, провёл(и) с ней время в грехе, а женщина засняла этот факт на фото или видеокамеру, то она имеет право подать на него/них заявление в полицию за прелюбодеяние. Перед этим государству необходимо внести в КОАП РФ штраф за прелюбодеяние в размере 300 тыс.рублей. Из которых государство 50% обязано будет передать заявительнице, как инициатору поступления дополнительных платежей в бюджет Российской Федерации и освободить её от подоходного налога. А то чего вхолостую бабу распутную юзать? Государству от этого какая польза? Государственные мужи ночи не спят и всё думают, как жизнь рассеян сделать лучше, а некие граждане, с низкой социальной ответственностью, в это время удовлетворяют свою похоть и кладут хер на государство и их представителей. С этим надо нещадно бороться.

Но вот как-то всё-таки не справедливо получается в нашем справедливом обществе. Ведь у нас же в Российской Федерации официально заявлено равноправие, то такую же возможность необходимо предоставить и мужчинам. Если уж топить за равноправие, то до отказу(от этого самого равноправия).

А если у обоих возник замысел заработать на борьбе с прелюбодеянием? А здесь вступает в действие принцип «Кто первый встал, того и тапки»,а именно, кто первый принёс заявление с материалами, тот и получает вознаграждение за счёт другого. Справедливость превыше всего!

Но так как страна должна знать своих героев с грехом блуда и прелюбодеяния и вознаграждать их за самоотверженный труд, то каждый такой борец должен также быть внесён в вышеуказанную электронную базу данных с фиксацией количества случаев борьбы с грехом и сумм вознаграждения.



Ну а как же семья, за которую так нещадно и безрезультатно борется депутаты и правительство. Их скрещивают и скрещивают, а они распадаются и распадаются. Как молекулы на атомы. С этим надо что-то делать. Демография принимает угрожающие размеры и скоро кошмарить будет некого и для чего тогда будут нужны фискальные и карательные органы? Кого направлять на путь истинный?

И на этот счёт также есть предложение к нашим властям.

Что такое брак между двумя людьми. Попросту говоря – это сделка между двумя субъектами, а именно между мужчиной и женщиной(в лучшем традиционном смысле), которые объединяются друг с другом, чтобы дополнить тем, чего у другого нет и получить то, чего у тебя нет, но очень хочется.

А очень хочется – это желания, которыми двигают либо инстинкты, либо социальные установки.

И у каждого свои мотивы для получения желаемого. И желающий ищет то, что ему не хватает в жизни, то есть он желает восполнить недостающее ему в жизни (где он не самостоятельный) или не может получить то, в чём нуждается.

Кто-то ищет того, кто будет готовить ему и убрать за него, кому-то требуются плотские утехи, кому-то общение, кому-то совместные путешествия, кто-то стремиться реализовать инстинкт по рождению потомства, кто-то пытается реализовать свои детские психологические травмы, навешанные ему взрослыми и так далее и тому подобное. Тут разбираться и разбираться либо самому, либо у психтера.

Примечание: Если кто-то думает, что он сможет закрыть свою детскую травму недолюбленности и недоласканности от матери (а то и полное отсутствие этих необходимых маленькому ребёнку занков внимания в детстве от родителей) от другой женщины, то не питайте на этот счёт надежд и иллюзий. Если вам это не смогла дать ваша мать, то уж чужая вам баба и подавно не даст. Мало того, она сама нуждающаяся и ей самой нужна ласка и защита (она может быть для этого и идёт за мужчину) , а тут рядом сидит взрослая тряпка ,которому это необходимо самому. Ну и начинается установление иерархии с бабой наверху, которая быстро соображает как можно манипулировать зависимым от неё детиной.

Но в первую очередь мужчина обязан твёрдо себе усвоить, что

ЛЮБАЯ ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДРУГОГО – ЭТО РЫЧАГ ВЛЯИНИЯ НА НЕГО И УПРАВЛЕНИЯ.

И мужчина в первую очередь должен понимать, что в союзе с женщиной в нынешней матриархальной матрице он корм и донор.

САМОДОСТАТОЧНОСТЬ МУЖЧИНЫ – ЭТО ЕГО КРЕПОСТЬ.

А современная женщина в хозяйстве может пригодиться только для вынашивания детей, для кормления младенцев в грудном возрасте и уходе за ними.

Но это личное дело каждого. Ведь каждый делает выбор (осознанно или неосознанно) и получает реальность ,в которой он будет жить.

Но ведь сделка должна быть честной и справедливой, то есть каждый должен знать какой объект, товар или услугу он получает, со всеми её характеристиками и гарантиями. В противном случае если кто-то скрывает дефекты или не даёт то, что обещал, то в УК РФ это называется мошенничеством.



Каждому здравомыслящему человеку очевидно, что на ровном месте браки не распадаются. У каждого следствия есть своя причина. И если что-то не работает или быстро ломается, то есть какая-то причина. И одна из основных причин распадения брака – это «скелеты» в шкафу у каждого, кто вступает в союз с противоположным полом. Если бы каждый знал предисторию своего будущего партнёра, то у него было бы время подумать и принять взвешенное и трезвое решение.

В патриархальном обществе гарантией качества каждого партнёра гарантировали родители и родственники и всё про всех знали, так как были на виду у всего сообщества.

А в нынешнем социуме не то, что кота в мешке, гадюку можно получить, которая тебя же и искусает. А королевская кобра, так вообще убивает с одного укуса. И пока распознаешь будешь уже немножко не живой.

И с этой ситуацию необходимо кардинально менять, так как усилия государства и ресурсы не должны пропадать даром. Да и хватить плодить уже несчастных детей.



Вот что должно происходить на практике( как проект).



Встретились два одиночества и решили соединить свои любящие сердца в единое целое, т.е. жить друг без друга невмоготу. Это их право и кто их может осудить за это. Кто мы такие? Но общество обязано помочь им сделать правильный выбор.

И вот приходят двое любящих друг друга молодых, а может и не молодых, в ЗАГС и подают заявление на регистрацию брака. А при подаче заявления каждому из них предлагается получить с базы данных возможного будущего партнёра следующую информацию:

- в каком возрасте была обнаружена потеря девственности;

- операции по восстановлению девственности( у женщин);

- аборты и диагноз бесплодия;

- генетические и психические заболевания;

- количество зарегистрированных и не зарегистрированных браков;

- наличие детей;

- сколько раз была отмечена/отмечен (в каком денежном размере) государством как участник борьбы с блудом и прелюбодеянием;

- сколько раз была привлечена или привлечён к административной ответственности за блуд и прелюбодеяние и размеры штрафов.

- грамоты и вымпелы за борьбу с блядством(страна должна знать своих героев).



Важно: Вышеуказанные данные на своего партнёра можно получить по желанию одного и с согласия того, на кого данные будут предоставлены.

А если тот, на кого один из брачующихся хочет получить данные изъявляет своё несогласие с этим, то это уже первый и тревожный звоночек, что там есть шкафы со скелетами, под костями которых можно похоронить свою жизнь.



Заметьте, что эти данные не для публичного пользования, а только для возможного будущего партнёра по жизни. И эти данные предоставляются по желанию и с согласия. Если одна из сторон настолько уверенна в своём будущем партнёре, то может отказаться от этих данных. Это осознанный выбор каждого ,ну последствия тоже будет хлебать сам.

И вот каждый из подавших заявления получает на свою эл.почту вышеуказанный расклад по своему будущему партнёру по жизни и начинает думать и раскладывать шансы своей будущей счастливой жизни.

И это будет честно по отношению к обоим – как к женщине, так и мужчине.

Каждый имеет право знать что он получает в обмен на то, что отдаёт другому.

А то что же это получается, на какую-то пароварку/мясорубку тебе и технический паспорт, и инструкцию по эксплуатации, и гарантию с гарантийным талоном. А на человека ничего. А это чьи-то жизни и мы не можем равнодушно смотреть на такое издевательство над живым существом( хоть в своём большинстве и не разумное).

Уже на этом этапе можно исключить нежелательные союзы с подозрительными личностями, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к созданию семьи.



Что делать с теми, кто не желает регистрировать свои отношения в ЗАГСе. И здесь тоже предложение.

Регистрации в ЗАГСе создать альтернативный вариант регистрации гражданского совместного проживания. Сокращенно ГСП.

Регистрировать такие союзы можно на сайте Госуслуг. Заявление от обоих, что мол так и так решили проживать вместе в любви и согласии в течении … и выбрать срок проживания (1-2-3-5 лет и т.д.).

При этом такие пары, подавшие заявления на совместное проживание, имеют право также получить данные по своему партнёру на тех же условиях и в том же объёме, что и при регистрации в ЗАГСе.



Для чего это необходимо?

При регистрации официального брака в ЗАГСе и регистрации на Гражданское Совместное Проживание (ГСП) на сайте Госуслуги ни одна из сторон не имеет право обвинить своего супруга/супругу в изнасиловании, насилии и прелюбодеянии.

Таким образом, если кто-то принесёт заявление в правоохранительные органы заявление об изнасиловании, нанесении побоев или прелюбодеянии на другого, то дела автоматически закрываются, если в ходе проверки выясниться что пара зарегистрирована в официальном браке либо в гражданском.

А за ложный донос внести в КОАП штраф в размере 150 тыс.руб, чтобы меньше было ходоков и полицию разгрузить от тупой бытовухи так же святое дело.



Вообщем, есть вот такой посыл к властям. Чем он примечателен. Выигрывают все, кроме безнравственных и с низкой социальной ответственностью существ мужского и женского пола.

Но ведь все мы, или по крайнем мере большинство из нас, желают жизнь в процветающем и безопасном обществе, где государство будет исполнять свои обязанности, а граждане будут выполнять свои обязанности.

И начинать необходимо с возрождения нравственности и морали в обществе, а именно с себя.

Ведь не зря же существует знаменитая фраза Жозеф-Мари, граф де Местр "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает".





Ссылки на другие материалы

Какого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.html

Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 1.Теория https://monahknight.livejournal.com/524.html

Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.html

Путь мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.html

Поговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.html

О Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.html

Для тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html

«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.html

Лже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.html

Агенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.html

Негативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.html

Выход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.html

Итоги года или момент истины в МЭД https://monahknight.livejournal.com/3986.html

Чего хотят женщины https:// [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

Фэйковые инициативы МЭД и путь Победы https:// [ссылка скрыта, авторизуйтесь]

Только Патриархат спасёт Россию от уничтожения https:// [ссылка скрыта, авторизуйтесь]





А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:

Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.

Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».

Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»

Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»

Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»

Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"

Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". Все на борьбу с блудом и прелюбодеянием!Новость о том ,что Думский комитет по вопросам семьи готовит для первого чтения пакет поправок, направленных на борьбу с добрачным сексом натолкнуло на мысль , что власть наконец-то решила обратить внимание на морально-нравственные устои в российском обществе и в этом государственном стремлении обуздать блуд и прелюбодеяние Мужское Движение обязано поддержать всеми силами.С чем же начали бороться государственные чиновники?Блуд и прелюбодеяние - это одни из самых страшных грехов общества.Если кратко, то блуд – это любые половые отношения до заключения брака, все «первые попытки» и «пробы», сожительство, рукоблудие (мастурбация), «мокрые» сны, просмотр порно, чтение развращающих, воспевающих сладострастие книг, получение удовольствия от пошлых шуток.Прелюбодеяние –– это вступление в нечистую и незаконную, блудную связь.Как бороться с прелюбодеянием на России-матушке.Совет Федерации недавно уже сделал к этому шаг своим законопроектом «О защите девственности», но есть предложение пойти дальше с пользой для государства, общества и России.Что это за полумера проверять девственность у молодого поколения (у девочек понятно как, а вот на счёт мальчиков…. ?). Хорошо. Проверили, допустим. А дальше что? Какой смысл в получении этой информации и где её применять.На этой счёт есть одна идея и алгоритм её осуществления по шагам.1.Надо завести электронную базу проверяемых на девственность и заносить туда все результаты медицинского обследования на наличие или отсутствие девственной плевы у женского пола (про мальчиков не знаю как).Не секрет, что пластические учреждения без проблем восстанавливают девственные плева у всяких шалав.2. Не секрет, что пластические учреждения без проблем восстанавливают девственные плева у всяких шалав. Поэтому обязать такие медицинские учреждения, под угрозой штрафов и закрытия , предоставлять в электронную базу данных все операции на восстановление девственных плев заносить в базу данных.3.Также в эту базу данных заносить все венерические заболевания, которыми переболели мужчина или женщина. Это вноситься соответствующими медицинскими учреждениями где лечились блудники и блудницы.4. Заносить в базу данных количество абортов, генетические заболевания обоих персонажей и диагнозы бесплодия или опасность выносить здорового ребёнка.И такая база данных должна вестись и пополняться до конца жизни человека. А для чего это надо, поясню попозже.Через что бороться будем?Так как в аморальном и бездуховном обществе, погрязшем в разврате и прелюбодеянии единственным «божеством» являются деньги, то и влиять на ситуацию необходимо через бич, который будет снимать с блядунов лишнюю жировую прослойку, т.е. обезжиривать.Ведь берёт же государство налог на имущество граждан, почему нельзя брать налог за блуд и прелюбодеяние. Это ведь не справедливо получается. Кто-то служит Отечеству и переносит тяготы и лишения воинской службы на страже границ и закона в Российской Федерации, а кто-то бегает по городам и весям с членом наперевес и сует свой конец во всё что движется и шевелится(или уже не шевелиться вовсе).Как-то надо уравновесить этот перекос в нашем справедливом обществе.И выход есть!Надо ввести налог на блуд и прелюбодеяние. И именно так его и назвать.Как это сделать, кого наказывать и на кого возложить эту обязанность?А всё очень просто.С женщин, как с существ слабоумных, ограниченных, эмоциональных и ведомых спросу мало. Хотя с них тоже спроситься.Здесь отправляю к материалу «Чего хотят женщины».Поэтому мужчина, как существо здравомыслящее, обязан понимать, осознавать и нести ответственность за свои поступки.Поэтому и наказывать за невозможность контролировать свои желания и похотливый член необходимо мужчину.Закон ответственности гласит: Кoму многое дано, с того многое и спроситься.А что такое Ответственность?Ответственность – это готовность без злобы принимать и нести последствия своих действий или бездействий.А закону Ответственности предшествует закон Кармы.Допускать зло – значит нести за него ответственность.Кто несёт основную ответственность за прелюбодеяние определились.Если кто-то может подумал, что женщины выйдут сухими из воды из этой ситуации и никакой с них ответственности ,то не огорчайтесь, всё ещё впереди.Кто будет заниматься контролем за прелюбодеяние?Ведь вопрос щепетильный и касается интимных отношений двух существ(а может и больше), которые решились предаться греховным страстям прелюбодеяния и морально-нравственного падения.Если нельзя привлечь никого со стороны, то этим должен заняться кто-то из этих двоих(или троих или группы) и при этом иметь с этого свой маленький гешефт.А так как у нас в Российской Федерации самой незащищённой группой населения считаются женщины, на защиту прав которых кинуты титанические усилия государственной машины, то и гешефт с этого контроля должны иметь женщины, чтобы иметь достойно содержать себя и безотцовщину в виде детей, отнятых у отцов.В чём суть идеи.Допустим, некий мужчина или группа, в состоянии усугублённой алкоголем, повёлся/повелись на страстные призывы распутной женщины потрахаться, провёл(и) с ней время в грехе, а женщина засняла этот факт на фото или видеокамеру, то она имеет право подать на него/них заявление в полицию за прелюбодеяние. Перед этим государству необходимо внести в КОАП РФ штраф за прелюбодеяние в размере 300 тыс.рублей. Из которых государство 50% обязано будет передать заявительнице, как инициатору поступления дополнительных платежей в бюджет Российской Федерации и освободить её от подоходного налога. А то чего вхолостую бабу распутную юзать? Государству от этого какая польза? Государственные мужи ночи не спят и всё думают, как жизнь рассеян сделать лучше, а некие граждане, с низкой социальной ответственностью, в это время удовлетворяют свою похоть и кладут хер на государство и их представителей. С этим надо нещадно бороться.Но вот как-то всё-таки не справедливо получается в нашем справедливом обществе. Ведь у нас же в Российской Федерации официально заявлено равноправие, то такую же возможность необходимо предоставить и мужчинам. Если уж топить за равноправие, то до отказу(от этого самого равноправия).А если у обоих возник замысел заработать на борьбе с прелюбодеянием? А здесь вступает в действие принцип «Кто первый встал, того и тапки»,а именно, кто первый принёс заявление с материалами, тот и получает вознаграждение за счёт другого. Справедливость превыше всего!Но так как страна должна знать своих героев с грехом блуда и прелюбодеяния и вознаграждать их за самоотверженный труд, то каждый такой борец должен также быть внесён в вышеуказанную электронную базу данных с фиксацией количества случаев борьбы с грехом и сумм вознаграждения.Ну а как же семья, за которую так нещадно и безрезультатно борется депутаты и правительство. Их скрещивают и скрещивают, а они распадаются и распадаются. Как молекулы на атомы. С этим надо что-то делать. Демография принимает угрожающие размеры и скоро кошмарить будет некого и для чего тогда будут нужны фискальные и карательные органы? Кого направлять на путь истинный?И на этот счёт также есть предложение к нашим властям.Что такое брак между двумя людьми. Попросту говоря – это сделка между двумя субъектами, а именно между мужчиной и женщиной(в лучшем традиционном смысле), которые объединяются друг с другом, чтобы дополнить тем, чего у другого нет и получить то, чего у тебя нет, но очень хочется.А очень хочется – это желания, которыми двигают либо инстинкты, либо социальные установки.И у каждого свои мотивы для получения желаемого. И желающий ищет то, что ему не хватает в жизни, то есть он желает восполнить недостающее ему в жизни (где он не самостоятельный) или не может получить то, в чём нуждается.Кто-то ищет того, кто будет готовить ему и убрать за него, кому-то требуются плотские утехи, кому-то общение, кому-то совместные путешествия, кто-то стремиться реализовать инстинкт по рождению потомства, кто-то пытается реализовать свои детские психологические травмы, навешанные ему взрослыми и так далее и тому подобное. Тут разбираться и разбираться либо самому, либо у психтера.Примечание: Если кто-то думает, что он сможет закрыть свою детскую травму недолюбленности и недоласканности от матери (а то и полное отсутствие этих необходимых маленькому ребёнку занков внимания в детстве от родителей) от другой женщины, то не питайте на этот счёт надежд и иллюзий. Если вам это не смогла дать ваша мать, то уж чужая вам баба и подавно не даст. Мало того, она сама нуждающаяся и ей самой нужна ласка и защита (она может быть для этого и идёт за мужчину) , а тут рядом сидит взрослая тряпка ,которому это необходимо самому. Ну и начинается установление иерархии с бабой наверху, которая быстро соображает как можно манипулировать зависимым от неё детиной.Но в первую очередь мужчина обязан твёрдо себе усвоить, чтоЛЮБАЯ ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДРУГОГО – ЭТО РЫЧАГ ВЛЯИНИЯ НА НЕГО И УПРАВЛЕНИЯ.И мужчина в первую очередь должен понимать, что в союзе с женщиной в нынешней матриархальной матрице он корм и донор.САМОДОСТАТОЧНОСТЬ МУЖЧИНЫ – ЭТО ЕГО КРЕПОСТЬ.А современная женщина в хозяйстве может пригодиться только для вынашивания детей, для кормления младенцев в грудном возрасте и уходе за ними.Но это личное дело каждого. Ведь каждый делает выбор (осознанно или неосознанно) и получает реальность ,в которой он будет жить.Но ведь сделка должна быть честной и справедливой, то есть каждый должен знать какой объект, товар или услугу он получает, со всеми её характеристиками и гарантиями. В противном случае если кто-то скрывает дефекты или не даёт то, что обещал, то в УК РФ это называется мошенничеством.Каждому здравомыслящему человеку очевидно, что на ровном месте браки не распадаются. У каждого следствия есть своя причина. И если что-то не работает или быстро ломается, то есть какая-то причина. И одна из основных причин распадения брака – это «скелеты» в шкафу у каждого, кто вступает в союз с противоположным полом. Если бы каждый знал предисторию своего будущего партнёра, то у него было бы время подумать и принять взвешенное и трезвое решение.В патриархальном обществе гарантией качества каждого партнёра гарантировали родители и родственники и всё про всех знали, так как были на виду у всего сообщества.А в нынешнем социуме не то, что кота в мешке, гадюку можно получить, которая тебя же и искусает. А королевская кобра, так вообще убивает с одного укуса. И пока распознаешь будешь уже немножко не живой.И с этой ситуацию необходимо кардинально менять, так как усилия государства и ресурсы не должны пропадать даром. Да и хватить плодить уже несчастных детей.Вот что должно происходить на практике( как проект).Встретились два одиночества и решили соединить свои любящие сердца в единое целое, т.е. жить друг без друга невмоготу. Это их право и кто их может осудить за это. Кто мы такие? Но общество обязано помочь им сделать правильный выбор.И вот приходят двое любящих друг друга молодых, а может и не молодых, в ЗАГС и подают заявление на регистрацию брака. А при подаче заявления каждому из них предлагается получить с базы данных возможного будущего партнёра следующую информацию:- в каком возрасте была обнаружена потеря девственности;- операции по восстановлению девственности( у женщин);- аборты и диагноз бесплодия;- генетические и психические заболевания;- количество зарегистрированных и не зарегистрированных браков;- наличие детей;- сколько раз была отмечена/отмечен (в каком денежном размере) государством как участник борьбы с блудом и прелюбодеянием;- сколько раз была привлечена или привлечён к административной ответственности за блуд и прелюбодеяние и размеры штрафов.- грамоты и вымпелы за борьбу с блядством(страна должна знать своих героев).Важно: Вышеуказанные данные на своего партнёра можно получить по желанию одного и с согласия того, на кого данные будут предоставлены.А если тот, на кого один из брачующихся хочет получить данные изъявляет своё несогласие с этим, то это уже первый и тревожный звоночек, что там есть шкафы со скелетами, под костями которых можно похоронить свою жизнь.Заметьте, что эти данные не для публичного пользования, а только для возможного будущего партнёра по жизни. И эти данные предоставляются по желанию и с согласия. Если одна из сторон настолько уверенна в своём будущем партнёре, то может отказаться от этих данных. Это осознанный выбор каждого ,ну последствия тоже будет хлебать сам.И вот каждый из подавших заявления получает на свою эл.почту вышеуказанный расклад по своему будущему партнёру по жизни и начинает думать и раскладывать шансы своей будущей счастливой жизни.И это будет честно по отношению к обоим – как к женщине, так и мужчине.Каждый имеет право знать что он получает в обмен на то, что отдаёт другому.А то что же это получается, на какую-то пароварку/мясорубку тебе и технический паспорт, и инструкцию по эксплуатации, и гарантию с гарантийным талоном. А на человека ничего. А это чьи-то жизни и мы не можем равнодушно смотреть на такое издевательство над живым существом( хоть в своём большинстве и не разумное).Уже на этом этапе можно исключить нежелательные союзы с подозрительными личностями, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к созданию семьи.Что делать с теми, кто не желает регистрировать свои отношения в ЗАГСе. И здесь тоже предложение.Регистрации в ЗАГСе создать альтернативный вариант регистрации гражданского совместного проживания. Сокращенно ГСП.Регистрировать такие союзы можно на сайте Госуслуг. Заявление от обоих, что мол так и так решили проживать вместе в любви и согласии в течении … и выбрать срок проживания (1-2-3-5 лет и т.д.).При этом такие пары, подавшие заявления на совместное проживание, имеют право также получить данные по своему партнёру на тех же условиях и в том же объёме, что и при регистрации в ЗАГСе.Для чего это необходимо?При регистрации официального брака в ЗАГСе и регистрации на Гражданское Совместное Проживание (ГСП) на сайте Госуслуги ни одна из сторон не имеет право обвинить своего супруга/супругу в изнасиловании, насилии и прелюбодеянии.Таким образом, если кто-то принесёт заявление в правоохранительные органы заявление об изнасиловании, нанесении побоев или прелюбодеянии на другого, то дела автоматически закрываются, если в ходе проверки выясниться что пара зарегистрирована в официальном браке либо в гражданском.А за ложный донос внести в КОАП штраф в размере 150 тыс.руб, чтобы меньше было ходоков и полицию разгрузить от тупой бытовухи так же святое дело.Вообщем, есть вот такой посыл к властям. Чем он примечателен. Выигрывают все, кроме безнравственных и с низкой социальной ответственностью существ мужского и женского пола.Но ведь все мы, или по крайнем мере большинство из нас, желают жизнь в процветающем и безопасном обществе, где государство будет исполнять свои обязанности, а граждане будут выполнять свои обязанности.И начинать необходимо с возрождения нравственности и морали в обществе, а именно с себя.Ведь не зря же существует знаменитая фраза Жозеф-Мари, граф де Местр "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает".Ссылки на другие материалыКакого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.htmlКак удалить психологическую программу баборабства.Часть 1.Теория https://monahknight.livejournal.com/524.htmlКак удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.htmlПуть мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.htmlПоговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.htmlО Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.htmlДля тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.htmlЛже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.htmlАгенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.htmlНегативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.htmlВыход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.htmlИтоги года или момент истины в МЭД https://monahknight.livejournal.com/3986.htmlЧего хотят женщины https://Фэйковые инициативы МЭД и путь Победы https://Только Патриархат спасёт Россию от уничтожения https://А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". 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