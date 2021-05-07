Новость о том ,что Думский комитет по вопросам семьи готовит для первого чтения пакет поправок, направленных на борьбу с добрачным сексом натолкнуло на мысль , что власть наконец-то решила обратить внимание на морально-нравственные устои в российском обществе и в этом государственном стремлении обуздать блуд и прелюбодеяние Мужское Движение обязано поддержать всеми силами.
С чем же начали бороться государственные чиновники?
Блуд и прелюбодеяние - это одни из самых страшных грехов общества.
Если кратко, то блуд – это любые половые отношения до заключения брака, все «первые попытки» и «пробы», сожительство, рукоблудие (мастурбация), «мокрые» сны, просмотр порно, чтение развращающих, воспевающих сладострастие книг, получение удовольствия от пошлых шуток.
Прелюбодеяние –– это вступление в нечистую и незаконную, блудную связь.
Как бороться с прелюбодеянием на России-матушке.
Совет Федерации недавно уже сделал к этому шаг своим законопроектом «О защите девственности», но есть предложение пойти дальше с пользой для государства, общества и России.
Что это за полумера проверять девственность у молодого поколения (у девочек понятно как, а вот на счёт мальчиков…. ?). Хорошо. Проверили, допустим. А дальше что? Какой смысл в получении этой информации и где её применять.
На этой счёт есть одна идея и алгоритм её осуществления по шагам.
1.Надо завести электронную базу проверяемых на девственность и заносить туда все результаты медицинского обследования на наличие или отсутствие девственной плевы у женского пола (про мальчиков не знаю как).
Не секрет, что пластические учреждения без проблем восстанавливают девственные плева у всяких шалав.
2. Не секрет, что пластические учреждения без проблем восстанавливают девственные плева у всяких шалав. Поэтому обязать такие медицинские учреждения, под угрозой штрафов и закрытия , предоставлять в электронную базу данных все операции на восстановление девственных плев заносить в базу данных.
3.Также в эту базу данных заносить все венерические заболевания, которыми переболели мужчина или женщина. Это вноситься соответствующими медицинскими учреждениями где лечились блудники и блудницы.
4. Заносить в базу данных количество абортов, генетические заболевания обоих персонажей и диагнозы бесплодия или опасность выносить здорового ребёнка.
И такая база данных должна вестись и пополняться до конца жизни человека. А для чего это надо, поясню попозже.
Через что бороться будем?
Так как в аморальном и бездуховном обществе, погрязшем в разврате и прелюбодеянии единственным «божеством» являются деньги, то и влиять на ситуацию необходимо через бич, который будет снимать с блядунов лишнюю жировую прослойку, т.е. обезжиривать.
Ведь берёт же государство налог на имущество граждан, почему нельзя брать налог за блуд и прелюбодеяние. Это ведь не справедливо получается. Кто-то служит Отечеству и переносит тяготы и лишения воинской службы на страже границ и закона в Российской Федерации, а кто-то бегает по городам и весям с членом наперевес и сует свой конец во всё что движется и шевелится(или уже не шевелиться вовсе).
Как-то надо уравновесить этот перекос в нашем справедливом обществе.
И выход есть!
Надо ввести налог на блуд и прелюбодеяние. И именно так его и назвать.
Как это сделать, кого наказывать и на кого возложить эту обязанность?
А всё очень просто.
С женщин, как с существ слабоумных, ограниченных, эмоциональных и ведомых спросу мало. Хотя с них тоже спроситься.
Здесь отправляю к материалу «Чего хотят женщины».
Поэтому мужчина, как существо здравомыслящее, обязан понимать, осознавать и нести ответственность за свои поступки.
Поэтому и наказывать за невозможность контролировать свои желания и похотливый член необходимо мужчину.
Закон ответственности гласит: Кoму многое дано, с того многое и спроситься.
А что такое Ответственность?
Ответственность – это готовность без злобы принимать и нести последствия своих действий или бездействий.
А закону Ответственности предшествует закон Кармы.
Допускать зло – значит нести за него ответственность.
Кто несёт основную ответственность за прелюбодеяние определились.
Если кто-то может подумал, что женщины выйдут сухими из воды из этой ситуации и никакой с них ответственности ,то не огорчайтесь, всё ещё впереди.
Кто будет заниматься контролем за прелюбодеяние?
Ведь вопрос щепетильный и касается интимных отношений двух существ(а может и больше), которые решились предаться греховным страстям прелюбодеяния и морально-нравственного падения.
Если нельзя привлечь никого со стороны, то этим должен заняться кто-то из этих двоих(или троих или группы) и при этом иметь с этого свой маленький гешефт.
А так как у нас в Российской Федерации самой незащищённой группой населения считаются женщины, на защиту прав которых кинуты титанические усилия государственной машины, то и гешефт с этого контроля должны иметь женщины, чтобы иметь достойно содержать себя и безотцовщину в виде детей, отнятых у отцов.
В чём суть идеи.
Допустим, некий мужчина или группа, в состоянии усугублённой алкоголем, повёлся/повелись на страстные призывы распутной женщины потрахаться, провёл(и) с ней время в грехе, а женщина засняла этот факт на фото или видеокамеру, то она имеет право подать на него/них заявление в полицию за прелюбодеяние. Перед этим государству необходимо внести в КОАП РФ штраф за прелюбодеяние в размере 300 тыс.рублей. Из которых государство 50% обязано будет передать заявительнице, как инициатору поступления дополнительных платежей в бюджет Российской Федерации и освободить её от подоходного налога. А то чего вхолостую бабу распутную юзать? Государству от этого какая польза? Государственные мужи ночи не спят и всё думают, как жизнь рассеян сделать лучше, а некие граждане, с низкой социальной ответственностью, в это время удовлетворяют свою похоть и кладут хер на государство и их представителей. С этим надо нещадно бороться.
Но вот как-то всё-таки не справедливо получается в нашем справедливом обществе. Ведь у нас же в Российской Федерации официально заявлено равноправие, то такую же возможность необходимо предоставить и мужчинам. Если уж топить за равноправие, то до отказу(от этого самого равноправия).
А если у обоих возник замысел заработать на борьбе с прелюбодеянием? А здесь вступает в действие принцип «Кто первый встал, того и тапки»,а именно, кто первый принёс заявление с материалами, тот и получает вознаграждение за счёт другого. Справедливость превыше всего!
Но так как страна должна знать своих героев с грехом блуда и прелюбодеяния и вознаграждать их за самоотверженный труд, то каждый такой борец должен также быть внесён в вышеуказанную электронную базу данных с фиксацией количества случаев борьбы с грехом и сумм вознаграждения.
Ну а как же семья, за которую так нещадно и безрезультатно борется депутаты и правительство. Их скрещивают и скрещивают, а они распадаются и распадаются. Как молекулы на атомы. С этим надо что-то делать. Демография принимает угрожающие размеры и скоро кошмарить будет некого и для чего тогда будут нужны фискальные и карательные органы? Кого направлять на путь истинный?
И на этот счёт также есть предложение к нашим властям.
Что такое брак между двумя людьми. Попросту говоря – это сделка между двумя субъектами, а именно между мужчиной и женщиной(в лучшем традиционном смысле), которые объединяются друг с другом, чтобы дополнить тем, чего у другого нет и получить то, чего у тебя нет, но очень хочется.
А очень хочется – это желания, которыми двигают либо инстинкты, либо социальные установки.
И у каждого свои мотивы для получения желаемого. И желающий ищет то, что ему не хватает в жизни, то есть он желает восполнить недостающее ему в жизни (где он не самостоятельный) или не может получить то, в чём нуждается.
Кто-то ищет того, кто будет готовить ему и убрать за него, кому-то требуются плотские утехи, кому-то общение, кому-то совместные путешествия, кто-то стремиться реализовать инстинкт по рождению потомства, кто-то пытается реализовать свои детские психологические травмы, навешанные ему взрослыми и так далее и тому подобное. Тут разбираться и разбираться либо самому, либо у психтера.
Примечание: Если кто-то думает, что он сможет закрыть свою детскую травму недолюбленности и недоласканности от матери (а то и полное отсутствие этих необходимых маленькому ребёнку занков внимания в детстве от родителей) от другой женщины, то не питайте на этот счёт надежд и иллюзий. Если вам это не смогла дать ваша мать, то уж чужая вам баба и подавно не даст. Мало того, она сама нуждающаяся и ей самой нужна ласка и защита (она может быть для этого и идёт за мужчину) , а тут рядом сидит взрослая тряпка ,которому это необходимо самому. Ну и начинается установление иерархии с бабой наверху, которая быстро соображает как можно манипулировать зависимым от неё детиной.
Но в первую очередь мужчина обязан твёрдо себе усвоить, что
ЛЮБАЯ ЕГО ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДРУГОГО – ЭТО РЫЧАГ ВЛЯИНИЯ НА НЕГО И УПРАВЛЕНИЯ.
И мужчина в первую очередь должен понимать, что в союзе с женщиной в нынешней матриархальной матрице он корм и донор.
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ МУЖЧИНЫ – ЭТО ЕГО КРЕПОСТЬ.
А современная женщина в хозяйстве может пригодиться только для вынашивания детей, для кормления младенцев в грудном возрасте и уходе за ними.
Но это личное дело каждого. Ведь каждый делает выбор (осознанно или неосознанно) и получает реальность ,в которой он будет жить.
Но ведь сделка должна быть честной и справедливой, то есть каждый должен знать какой объект, товар или услугу он получает, со всеми её характеристиками и гарантиями. В противном случае если кто-то скрывает дефекты или не даёт то, что обещал, то в УК РФ это называется мошенничеством.
Каждому здравомыслящему человеку очевидно, что на ровном месте браки не распадаются. У каждого следствия есть своя причина. И если что-то не работает или быстро ломается, то есть какая-то причина. И одна из основных причин распадения брака – это «скелеты» в шкафу у каждого, кто вступает в союз с противоположным полом. Если бы каждый знал предисторию своего будущего партнёра, то у него было бы время подумать и принять взвешенное и трезвое решение.
В патриархальном обществе гарантией качества каждого партнёра гарантировали родители и родственники и всё про всех знали, так как были на виду у всего сообщества.
А в нынешнем социуме не то, что кота в мешке, гадюку можно получить, которая тебя же и искусает. А королевская кобра, так вообще убивает с одного укуса. И пока распознаешь будешь уже немножко не живой.
И с этой ситуацию необходимо кардинально менять, так как усилия государства и ресурсы не должны пропадать даром. Да и хватить плодить уже несчастных детей.
Вот что должно происходить на практике( как проект).
Встретились два одиночества и решили соединить свои любящие сердца в единое целое, т.е. жить друг без друга невмоготу. Это их право и кто их может осудить за это. Кто мы такие? Но общество обязано помочь им сделать правильный выбор.
И вот приходят двое любящих друг друга молодых, а может и не молодых, в ЗАГС и подают заявление на регистрацию брака. А при подаче заявления каждому из них предлагается получить с базы данных возможного будущего партнёра следующую информацию:
- в каком возрасте была обнаружена потеря девственности;
- операции по восстановлению девственности( у женщин);
- аборты и диагноз бесплодия;
- генетические и психические заболевания;
- количество зарегистрированных и не зарегистрированных браков;
- наличие детей;
- сколько раз была отмечена/отмечен (в каком денежном размере) государством как участник борьбы с блудом и прелюбодеянием;
- сколько раз была привлечена или привлечён к административной ответственности за блуд и прелюбодеяние и размеры штрафов.
- грамоты и вымпелы за борьбу с блядством(страна должна знать своих героев).
Важно: Вышеуказанные данные на своего партнёра можно получить по желанию одного и с согласия того, на кого данные будут предоставлены.
А если тот, на кого один из брачующихся хочет получить данные изъявляет своё несогласие с этим, то это уже первый и тревожный звоночек, что там есть шкафы со скелетами, под костями которых можно похоронить свою жизнь.
Заметьте, что эти данные не для публичного пользования, а только для возможного будущего партнёра по жизни. И эти данные предоставляются по желанию и с согласия. Если одна из сторон настолько уверенна в своём будущем партнёре, то может отказаться от этих данных. Это осознанный выбор каждого ,ну последствия тоже будет хлебать сам.
И вот каждый из подавших заявления получает на свою эл.почту вышеуказанный расклад по своему будущему партнёру по жизни и начинает думать и раскладывать шансы своей будущей счастливой жизни.
И это будет честно по отношению к обоим – как к женщине, так и мужчине.
Каждый имеет право знать что он получает в обмен на то, что отдаёт другому.
А то что же это получается, на какую-то пароварку/мясорубку тебе и технический паспорт, и инструкцию по эксплуатации, и гарантию с гарантийным талоном. А на человека ничего. А это чьи-то жизни и мы не можем равнодушно смотреть на такое издевательство над живым существом( хоть в своём большинстве и не разумное).
Уже на этом этапе можно исключить нежелательные союзы с подозрительными личностями, которых на пушечный выстрел нельзя подпускать к созданию семьи.
Что делать с теми, кто не желает регистрировать свои отношения в ЗАГСе. И здесь тоже предложение.
Регистрации в ЗАГСе создать альтернативный вариант регистрации гражданского совместного проживания. Сокращенно ГСП.
Регистрировать такие союзы можно на сайте Госуслуг. Заявление от обоих, что мол так и так решили проживать вместе в любви и согласии в течении … и выбрать срок проживания (1-2-3-5 лет и т.д.).
При этом такие пары, подавшие заявления на совместное проживание, имеют право также получить данные по своему партнёру на тех же условиях и в том же объёме, что и при регистрации в ЗАГСе.
Для чего это необходимо?
При регистрации официального брака в ЗАГСе и регистрации на Гражданское Совместное Проживание (ГСП) на сайте Госуслуги ни одна из сторон не имеет право обвинить своего супруга/супругу в изнасиловании, насилии и прелюбодеянии.
Таким образом, если кто-то принесёт заявление в правоохранительные органы заявление об изнасиловании, нанесении побоев или прелюбодеянии на другого, то дела автоматически закрываются, если в ходе проверки выясниться что пара зарегистрирована в официальном браке либо в гражданском.
А за ложный донос внести в КОАП штраф в размере 150 тыс.руб, чтобы меньше было ходоков и полицию разгрузить от тупой бытовухи так же святое дело.
Вообщем, есть вот такой посыл к властям. Чем он примечателен. Выигрывают все, кроме безнравственных и с низкой социальной ответственностью существ мужского и женского пола.
Но ведь все мы, или по крайнем мере большинство из нас, желают жизнь в процветающем и безопасном обществе, где государство будет исполнять свои обязанности, а граждане будут выполнять свои обязанности.
И начинать необходимо с возрождения нравственности и морали в обществе, а именно с себя.
Ведь не зря же существует знаменитая фраза Жозеф-Мари, граф де Местр "Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает".
Ссылки на другие материалы
Какого цвета «красная таблетка» МД https://monahknight.livejournal.com/439.html
Как удалить психологическую программу баборабства.Часть 1.Теория https://monahknight.livejournal.com/524.html
Как удалить психологическую программу баборабства. Часть 2.Техника https://monahknight.livejournal.com/893.html
Путь мужчины и его отношения с попутчиками. https://monahknight.livejournal.com/1390.html
Поговорим за патриархат https://monahknight.livejournal.com/1939.html
О Патриархате через метафору https://monahknight.livejournal.com/2286.html
Для тех,кто не верит в карму https://monahknight.livejournal.com/2413.html
«Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак. https://monahknight.livejournal.com/2639.html
Лже-учителя, лже-пророки и их карма. https://monahknight.livejournal.com/3353.html
Агенты влияния в Мужском Движении https://monahknight.livejournal.com/2946.html
Негативные эмоции и что с ними делать. https://monahknight.livejournal.com/3141.html
Выход из матриархальной матрицы https://monahknight.livejournal.com/3653.html
Итоги года или момент истины в МЭД https://monahknight.livejournal.com/3986.html
Чего хотят женщины https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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Только Патриархат спасёт Россию от уничтожения https://[ссылка скрыта, авторизуйтесь]
А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:
Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»
Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.
Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».
Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»
Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»
Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»
Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"
Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей".