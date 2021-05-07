Доброго вечерочка! На досуге решила посмотреть какие есть курсы повышения квалификации в моей сфере, нашла школу Околашес, заинтересовали их курсы. Хочу узнать стоит ли идти, дают ли там много полезной информации или так себе курсы?
Курс хороший! Я на нем переучивалась после неудачного обучения в другой школе, информации много и полезных всяких фишечек тоже. Мне понравилось еще что материалы все включены уже в обучение, не нужно с собой все таскать. Так что можете не сомневаться, курс того стоит.