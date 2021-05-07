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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: выравнивание без брекетов
    • Marina2001 03.05.21 в 18:49 «Ответить»
      Здравствуйте, форумчане! Всегда меня беспокоило то, что зубы не совсем ровные, вроде жить можно, но хотелось как-то улучшить ситуацию) И возможности были, и деньги были, но всегда останавливало то, что я себя не представляю в брекетах! Не представляю как работать буду, общаться с людьми... Может есть какие-то другие методы выравнивания?
      • Lyaman 03.05.21 в 19:49 «Ответить»
        Привет, есть и уже давно. Может вы слышали про элайнеры? вроде на слуху уже такая система. Так вот можете почитать в интернете про нее, вам должно подойти, если вы говорите, что искривление не сильное. Даже у меня в клинике (Фактор улыбки) можно такие элайнеры сделать, уже не раз видела как люди приходили и про них спрашивали и интересовались.
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