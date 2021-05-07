Здравствуйте, форумчане! Всегда меня беспокоило то, что зубы не совсем ровные, вроде жить можно, но хотелось как-то улучшить ситуацию) И возможности были, и деньги были, но всегда останавливало то, что я себя не представляю в брекетах! Не представляю как работать буду, общаться с людьми... Может есть какие-то другие методы выравнивания?
Привет, есть и уже давно. Может вы слышали про элайнеры? вроде на слуху уже такая система. Так вот можете почитать в интернете про нее, вам должно подойти, если вы говорите, что искривление не сильное. Даже у меня в клинике (Фактор улыбки) можно такие элайнеры сделать, уже не раз видела как люди приходили и про них спрашивали и интересовались.