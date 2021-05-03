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Сегодня, если следует подробно исследовать автомобиль на вероятность повреждений либо оценить общее состояние, люди посещают специализированные центры, которые готовы предложить услуги независимой экспертизы после ДТП. Это комплекс процедур, который содержит ряд следующих действий: осмотр, диагностику, оценку автотехнической части, описание состояния узлов и систем и так далее.На данный момент компания «АвтоЭкс-Групп» является самым лучшим выбором для осуществления независимой экспертизы, потому как уже в течение долгих лет оказывает собственные услуги и успела шикарно зарекомендовать себя за счет работы профессиональных специалистов.Услуги фирмыДанная фирма предлагает всем желающим список услуг по независимой экспертизе, среди которых независимая экспертиза после ДТП, которая включает в себя расчет причиненного ущерба с определением того или иного типа повреждений, замер перекосов кузова, а также диагностику электронных систем автомобиля. Помимо этого, здесь возможно заказать оценку автомобиля для нотариуса, которая сможет потребоваться в том случае, когда нужно вступить в наследство, а наследников несколько, и раздел имущества осуществляется не мирным путем.Профессионалы этой фирмы готовы оказать помощь в выкупе страховых дел, потому что быстрее и проще продать страховое дело по ДТП специализированной фирме, нежели самостоятельно ожидать получение возмещения в результате ДТП. Наконец, тут можно получить полную юридическую консультацию по тому или иному вопросу, покупки или продажи транспортного средства, страхового оформления и т.д. Таким образом, если вас интересуют автоюристы по дтп– это то, что Вам нужно!Достоинства фирмыДанная фирма характеризуется списком определенных достоинств, потому как тут вы сможете заказать высококачественную техническую экспертизу по достаточно приемлемой цене. Кроме того, нужно выделить следующие достоинства:• Привлекательные цены.• Выезд эксперта как по городу, так и за его пределы.• Значительный перечень оказываемых услуг.• Квалифицированные и грамотные профессионалы с многолетним опытом работы.• Доброжелательные менеджеры, к которым всегда возможно обратиться по всем вопросам.Если случившаяся ситуация на дороге требует проведения независимой экспертизы, то несомненно обратитесь в эту компанию, где будут выполнены любые требуемые работы по оценке ущерба после дорожно-транспортного происшествия либо оценке потери стоимости автомобиля по очень выгодной стоимости!