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[center][img]В современном ведении бизнеса требуется тщательный контроль всех его сфер, в особенности финансовой. Поэтому юридическое и бухгалтерское обслуживание является популярной услугой у бизнесменов. Юридическое агентство «Постиж» оказывает широкий спектр юридических и бухгалтерских услуг и имеет штат юристов и бухгалтеров, грамотно и быстро наведущих порядок в Вашей компании. Мы специализируемся в этой области уже более 5 лет и зарекомендовали себя как добросовестные и компетентные партнеры.[center][img]Одно из направлений нашей деятельности это предоставление юридического адреса для Вашего бизнеса в Москве и области, а так же в регионах. Вы просто арендуете офисное помещение на основании обычного договора аренды в котором будет прописано условие, что Вы можете зарегистрировать свою фирму по этому адресу. Поможем зарегистрировать фирму, оформим документы и на основании нотариальной доверенности подадим документы в налоговую. Стоимость предоставления юридического адреса зависит от того, какие дополнительные услуги предусмотрены. Все подробности смотрите тутОбращаясь в Юридическое агентство «Постиж» Вы можете быть уверены в отсутствии проблем с налоговой инспекцией, банком и прочими контролирующими органами. Все юридические адреса которые мы предоставляем принадлежат нашей компании.Телефоны 84991360085 84957264233E-mailСайтЧасы работы 10.00-18.00 без перерыва на обедАдрес офиса м. Бауманская, Спартаковская площадь, д.14, стр.3, комн.3Мы находимся в Бизнес-центре «Central Street» (Централ Стрит), в Басманном районе Центрального административного округа (ЦАО) Москвы.Рядом расположены Третье транспортное кольцо, Бакунинская, Нижняя Красносельская улицы. Расстояние до МКАД составляет 12,5 километров, до Садового кольца – 3 км.От станции метро «Бауманская» - 5 минут пешком.[center][img]