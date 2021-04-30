Добрый день подскажите как быть. Немного приболела, температура 38-38,5. Болит сильно голова и почему-то шея, больно её поворачивать, словно отлежала или просквозила. Можно ли сочетать жаропонижающие и обезболивающими и чем можно снять болевые ощущения?
Я вообще предпочитаю Нурофаст, он и дешевле многих обезболивающих и таблетки там меньше. Даю его в том числе и детям, а они у меня лекарства глотать терпеть не могут, поэтому размер таблетки для нас вопрос актуальный)) Нурофаст очень быстро работает, прям точно название про него - минут двадцать и боль снимает.