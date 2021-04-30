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    Пт., 30 апреля 2021г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Температура и сильно болит шея
    • Катяра Вчера в 14:36 «Ответить»
      Добрый день подскажите как быть. Немного приболела, температура 38-38,5. Болит сильно голова и почему-то шея, больно её поворачивать, словно отлежала или просквозила. Можно ли сочетать жаропонижающие и обезболивающими и чем можно снять болевые ощущения?
      • Palmira Вчера в 14:42 «Ответить»
        Чем вы сбиваете температуру?
        • Катяра Вчера в 17:22 «Ответить»
          Парацетамол у меня. Вот принимаю таблетку через какое-то время когда температура спадает становится голове становится легче)) Но шея болит всё равно.
        • Electric_blue Вчера в 17:38 «Ответить»
          Парацетамол анальгетик. Если боль в шее воспалительного характера то стоит внимание на НПВП обращать.
          • sedonata Вчера в 17:52 «Ответить»
            Это точно, хорошо в этом плане Нурофен работает. Он же и температуру сбивает, и обезболивает.
            • Electric_blue Вчера в 17:55 «Ответить»
              Я вообще предпочитаю Нурофаст, он и дешевле многих обезболивающих и таблетки там меньше. Даю его в том числе и детям, а они у меня лекарства глотать терпеть не могут, поэтому размер таблетки для нас вопрос актуальный)) Нурофаст очень быстро работает, прям точно название про него - минут двадцать и боль снимает.
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