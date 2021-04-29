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    Чт., 29 апреля 2021г.
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    Форум: ЗооМир
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    Тема: обои в ветеринарную клинику
    • Сегодня! BezSomnenia Cегодня в 04:17 «Ответить»
      Подбираю обои в ветеринарную клинику, не хочется красить стены в больничный белый или голубой цвет и вешать постеры, хочется как-то оригинально все чтоб было, не как у всех) Ну и сэкономить тоже хочется))) Ребята, помогайте, подсказывайте лайфхаки, буду благодарен, с меня по пиву))
      • Сегодня! Marina2001 Cегодня в 04:55 «Ответить»
        Ну много вариантов на самом деле. Можно попросить знакомых разрисовать стены или заказать все таки хорошие качественные постеры в типографии яркие и красивые. также можно заказать фотообои с любым вашим рисунком. Думаю будет шикарный вариант. Посмотрите каталог у уютной стены, там много чего есть, да и фирма хорошая.
        • Сегодня! NikolayP Cегодня в 05:13 «Ответить»
          Блин, только хотел писать свой креатив, а тут уже про уютную стену написали и все меркнет)) на самом деле лучший вариант. Можно найти в инете любую картинку по теме, а менеджеры сделают ее по вашему размеру. Качество всегда у них отличное, да и цены не высокие.
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