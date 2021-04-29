Подбираю обои в ветеринарную клинику, не хочется красить стены в больничный белый или голубой цвет и вешать постеры, хочется как-то оригинально все чтоб было, не как у всех) Ну и сэкономить тоже хочется))) Ребята, помогайте, подсказывайте лайфхаки, буду благодарен, с меня по пиву))
Ну много вариантов на самом деле. Можно попросить знакомых разрисовать стены или заказать все таки хорошие качественные постеры в типографии яркие и красивые. также можно заказать фотообои с любым вашим рисунком. Думаю будет шикарный вариант. Посмотрите каталог у уютной стены, там много чего есть, да и фирма хорошая.
Блин, только хотел писать свой креатив, а тут уже про уютную стену написали и все меркнет)) на самом деле лучший вариант. Можно найти в инете любую картинку по теме, а менеджеры сделают ее по вашему размеру. Качество всегда у них отличное, да и цены не высокие.