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Беспроцентные займы - это обман. С вас все равно снимут высокие комиссионные+за саму услугу придется заплатить. Читайте договор мелким почерком Проще и надежнее взять взаймы под невысокий процент в официальной компании, где нет подводных камней. К примеру, в частную компанию Мосзайм. Условия договора четко обозначены, с помощью кредитного калькулятора на сайте компании вы можете узнать итоговую сумму долга заранее. Это удобно и тем, что не требуются справки о доходах, не нужны поручители - только паспортные данные при оформслении онлайн заявки. После чего деньги будут перечислены удобным для вас способом.Телефон Мосзайма:Вот видеоролик о том как это сделать: