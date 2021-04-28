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    Ср., 28 апреля 2021г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: В чем подвох беспроцентных займов
    • Сегодня! koenn Cегодня в 02:20 «Ответить»
      Здравствуйте. Кто-нибудь может объяснить в чем подвох таких микрозаймов? На чем обманут? Ведь даром только сыр в мышеловке...
      • Сегодня! serg79 Cегодня в 02:27 «Ответить»
        Беспроцентные займы - это обман. С вас все равно снимут высокие комиссионные+за саму услугу придется заплатить. Читайте договор мелким почерком Проще и надежнее взять взаймы под невысокий процент в официальной компании, где нет подводных камней. К примеру, в частную компанию Мосзайм
        [ссылка скрыта, авторизуйтесь] . Условия договора четко обозначены, с помощью кредитного калькулятора на сайте компании вы можете узнать итоговую сумму долга заранее. Это удобно и тем, что не требуются справки о доходах, не нужны поручители - только паспортные данные при оформслении онлайн заявки. После чего деньги будут перечислены удобным для вас способом.
        Телефон Мосзайма: 8 (999) 976-33-24
        Вот видеоролик о том как это сделать: [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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