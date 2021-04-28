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    Ср., 28 апреля 2021г.
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    Тема: В чем подвох беспроцентных займов
    • Сегодня! koenn Cегодня в 02:19 «Ответить»
      Здравствуйте. Кто-нибудь может объяснить в чем подвох таких микрозаймов? На чем обманут? Ведь даром только сыр в мышеловке...
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