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    Вт., 27 апреля 2021г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Бессонница как лечить?
    • Nik_cool Вчера в 08:10 «Ответить»
      Всем привет! Мы наконец-то закончили ремонт и переехали. Вроде бы все нервы со строителями и магазинами уже позади, а у меня бессонница началась. Вечером в кровати ворочаюсь мин по 30, бывает, что еще и просыпаюсь несколько раз. Потом весь день разбитая, с силами собраться не могу, уже и апатия какая-то началась, на работе сконцентрироваться нормально не могу. Когда еще в офисе стараюсь держаться, а когда на удаленке (нас теперь регулярно на нее переводят), то совсем тяжко, кровать так и манит. Подскажите, кто с таким сталкивался, что сделать можно?
      • Катяра Вчера в 11:33 «Ответить»
        Может на вас так авитаминоз действует? Попробуйте витамины пропить комплексные + витамин Д и омегу.
        • Palmira Вчера в 12:45 «Ответить»
          У меня так было, когда в квартире ремонт делали. Постоянно нужно было что-то искать и выбирать, хорошо, что можно по интернету. В итоге до глубокой ночи в компьютере зависала и график себе сбила так, что потом нормально уснуть не могла. Пила меларитм, недели через 2 все нормализовалось
          • Nik_cool Вчера в 16:23 «Ответить»
            А что это такое? Снотворное? Привыкание есть к нему?
            • Palmira Вчера в 16:36 «Ответить»
              Это мелатонин синтетический, у нас такой гормон в организме есть как раз за сон и ритмы отвечает. Я пила меларитм по 1 таблетки примерно за пол часа до сна. Засыпать сразу стала быстро и просыпаться отдохнувшей. Даже кажется, что сил стало больше) Насколько я знаю, привыкания к нему нет, по крайней мере у меня точно не появилось)
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