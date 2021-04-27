Всем привет! Мы наконец-то закончили ремонт и переехали. Вроде бы все нервы со строителями и магазинами уже позади, а у меня бессонница началась. Вечером в кровати ворочаюсь мин по 30, бывает, что еще и просыпаюсь несколько раз. Потом весь день разбитая, с силами собраться не могу, уже и апатия какая-то началась, на работе сконцентрироваться нормально не могу. Когда еще в офисе стараюсь держаться, а когда на удаленке (нас теперь регулярно на нее переводят), то совсем тяжко, кровать так и манит. Подскажите, кто с таким сталкивался, что сделать можно?
У меня так было, когда в квартире ремонт делали. Постоянно нужно было что-то искать и выбирать, хорошо, что можно по интернету. В итоге до глубокой ночи в компьютере зависала и график себе сбила так, что потом нормально уснуть не могла. Пила меларитм, недели через 2 все нормализовалось
Это мелатонин синтетический, у нас такой гормон в организме есть как раз за сон и ритмы отвечает. Я пила меларитм по 1 таблетки примерно за пол часа до сна. Засыпать сразу стала быстро и просыпаться отдохнувшей. Даже кажется, что сил стало больше) Насколько я знаю, привыкания к нему нет, по крайней мере у меня точно не появилось)