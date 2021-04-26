Не буду долго и старательно расписывать мои эмоции и слова благодарности, просто хочу посоветовать хорошего мастера и помощника -людям таким же как и была я - тем, кому нужна помощь. Обратилась к Ирине и осталась очень довольна. Действительно профессионал!!!Объяснила, что и почему у меня происходит в жизни, что с этим можно сделать и помогла это исправить- за что очень ей благодарна. Слов не по делу она не говорит, приятный, доброжелательный человек. Пишу я Ирине на вацап +79126420739. Лучше не звонить, а писать. Ирина никогда не отказывает в помощи.