Привет, ну ты будешь долго очень искать себе стоящий магазин, если будешь по одному их мониторить в поисковике. Советую тебе лучше зайти вот на этот агрегатор https://velikij-novgorod.spravka.ru/stroitelstvo-i-remont/stroitelnye-magaziny строительных магазинов и поискать там для себя стоящий магазин. Удачи!
Привет, ну ты будешь долго очень искать себе стоящий магазин, если будешь по одному их мониторить в поисковике. Советую тебе лучше зайти вот на этот агрегатор [ссылка скрыта, авторизуйтесь] строительных магазинов и поискать там для себя стоящий магазин. Удачи!