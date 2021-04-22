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    Чт., 22 апреля 2021г.
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    Тема: строительные магазины
    • sveta712 Вчера в 22:32 «Ответить»
      Добрый вечер ребят, посоветуйте пожалуйста магазин строительных инструментов в Новгороде
      • ownageboss Вчера в 22:49 «Ответить»
        Привет, ну ты будешь долго очень искать себе стоящий магазин, если будешь по одному их мониторить в поисковике. Советую тебе лучше зайти вот на этот агрегатор https://velikij-novgorod.spravka.ru/stroitelstvo-i-remont/stroitelnye-magaziny строительных магазинов и поискать там для себя стоящий магазин. Удачи!
        • ownageboss Вчера в 22:50 «Ответить»
          Привет, ну ты будешь долго очень искать себе стоящий магазин, если будешь по одному их мониторить в поисковике. Советую тебе лучше зайти вот на этот агрегатор [ссылка скрыта, авторизуйтесь] строительных магазинов и поискать там для себя стоящий магазин. Удачи!
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