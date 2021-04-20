Строительные материалы повторного использования от "СТК Развитие"
Компания "СТК Развитие" продает по привлекательным ценам вторичные стройматериалы. При разумном их использовании можно значительно снизить стоимость строительства при сохранении качества.
Наибольшее применение вторичные строительные материалы нашли при строительстве дорог и благоустройстве ландшафта. Сравнительно востребованы вторичные строительные материалы и в мелиорации. Они превосходно подходят для укладки дренажа.
Также, крошка бетона применяется в виде добавки при производстве нового бетона.
К строительным материалам повторного использования принято относить кирпичный бой, бой бетона, асфальтную крошку, лом асфальта, вторичный щебень и бетонный лом.
Бой кирпича
Компания "СТК Развитие" реализует бой кирпича, который получен после демонтажа старых строений. Такой материал можно использовать в качестве теплоизоляции и в виде наполнителя при ямочном ремонте дорог. Также бой кирпича подходит для создания дренажных слоев и при благоустройстве. Кирпичный бой разумно использовать при подсыпке дорожных обочин, а также при создании временных проселочных дорог.
Кроме того, кирпичный бой используется в одноэтажном строительстве для подсыпки под фундаменты зданий.
Кирпичная крошка является прекрасным материалом для обустройства дорожек в парках и скверах.
Стоимость этого материала невелика, сотрудники "СТК Развитие" могут доставить его заказчику собственным транспортом.
Бетонный бой
Компания "СТК Развитие" реализует бой бетона любой фракции. Если клиенту необходима конкретная фракция бетонного боя, то сотрудники компании могут переработать данный материал вторичного использования до нужной фракционности. Понятно, что в этом случае его цена будет выше.
Бетонный бой образуется в результате сноса промышленных или жилых панельных сооружений. Данный материал великолепно подходит для засыпки ям, болот, рвов, а также для сооружения насыпей. По большому счету, бетонный бой используется везде, где не нужно максимальное качество строительства.
Дробленый бетон
Компания "СТКразвитие" на своих мощностях изготовляет бетон дробленный. Этот материал отличается от бетонного боя тем, что он без примесей. Дробленый бетон производят методом измельчения и просеивания бетонных монолитов. Ни остатков арматуры, ни грунта в таком вторичном материале не содержится.
"СТК Развитие" изготовляет дробленый бетон фракционностью 0-100 мм, 0-300 мм и 50-500 мм.
По желанию заказчика материал может быть доставлен на место собственным транспортом.
Бетонный лом
Этот материал это большие куски железобетона, которые остаются после демонтажа железобетонных конструкций. Материал можно использовать для укрепления оснований различных сооружений, а также для строительства временных дорог.
Асфальтовая крошка
Данный вторичный материал получается в результате снятия верхней части дорожного покрытия. Наибольшее распространение асфальтовая крошка получила в дорожном строительстве. Этот материал после измельчения добавляют в асфальтобетонные смеси.
Асфальтовый лом
По сути, такой материал является разновидностью асфальтовой крошки. Технологически он представляет собой крупные куски асфальта, образованные в результате фрезерования старого дорожного покрытия.
Этот дешевый материал используется для засыпки котлованов, выравнивания рельефа, а также в прокладке временных проселочных дорог.
Вторичный щебень
Компания "СТК Развитие" также реализует вторичный щебень. Этот материал получают после ликвидации дорог или железнодорожных насыпей. Во вторичном щебне может содержаться до 30% примесей в виде грунта и песка. Стоимость такого материала гораздо ниже стоимости чистого щебня.
Вторичный щебень широко используется в дорожном строительстве и мелиорации.
Компанией реализуется вторичный щебень с фракционностью 20-40 и 25-60 мм.