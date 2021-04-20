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Строительные материалы повторного использования от "СТК Развитие"</h2>
Компания "СТК Развитие" продает по привлекательным ценам вторичные стройматериалы. При разумном их использовании можно значительно снизить стоимость строительства при сохранении качества.
Наибольшее применение вторичные строительные материалы нашли при строительстве дорог и благоустройстве ландшафта. Сравнительно востребованы вторичные строительные материалы и в мелиорации. Они превосходно подходят для укладки дренажа.
Также, крошка бетона применяется в виде добавки при производстве нового бетона.
К строительным материалам повторного использования принято относить кирпичный бой, бой бетона, асфальтную крошку, <a href="https://stkrazvitie.ru/lom-asfalta">лом асфальта</a>, вторичный щебень и бетонный лом.
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<h2>Бой кирпича</h2>
Компания "СТК Развитие" реализует бой кирпича, который получен после демонтажа старых строений. Такой материал можно использовать в качестве теплоизоляции и в виде наполнителя при ямочном ремонте дорог. Также бой кирпича подходит для создания дренажных слоев и при благоустройстве. Кирпичный бой разумно использовать при подсыпке дорожных обочин, а также при создании временных проселочных дорог.
Кроме того, кирпичный бой используется в одноэтажном строительстве для подсыпки под фундаменты зданий.
Кирпичная крошка является прекрасным материалом для обустройства дорожек в парках и скверах.
Стоимость этого материала невелика, сотрудники "СТК Развитие" могут доставить его заказчику собственным транспортом.
<h2>Бетонный бой</h2>
Компания "СТК Развитие" реализует бой бетона любой фракции. Если клиенту необходима конкретная фракция бетонного боя, то сотрудники компании могут переработать данный материал вторичного использования до нужной фракционности. Понятно, что в этом случае его цена будет выше.
Бетонный бой образуется в результате сноса промышленных или жилых панельных сооружений. Данный материал великолепно подходит для засыпки ям, болот, рвов, а также для сооружения насыпей. По большому счету, бетонный бой используется везде, где не нужно максимальное качество строительства.
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<h2>Дробленый бетон</h2>
Компания "СТКразвитие" на своих мощностях изготовляет бетон дробленный. Этот материал отличается от бетонного боя тем, что он без примесей. Дробленый бетон производят методом измельчения и просеивания бетонных монолитов. Ни остатков арматуры, ни грунта в таком вторичном материале не содержится.
"СТК Развитие" изготовляет дробленый бетон фракционностью 0-100 мм, 0-300 мм и 50-500 мм.
По желанию заказчика материал может быть доставлен на место собственным транспортом.
<h2>Бетонный лом</h2>
Этот материал это большие куски железобетона, которые остаются после демонтажа железобетонных конструкций. Материал можно использовать для укрепления оснований различных сооружений, а также для строительства временных дорог.
<h2>Асфальтовая крошка</h2>
Данный вторичный материал получается в результате снятия верхней части дорожного покрытия. Наибольшее распространение асфальтовая крошка получила в дорожном строительстве. Этот материал после измельчения добавляют в асфальтобетонные смеси.
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<h2><a href="https://stkrazvitie.ru/lom-asfalta">Асфальтовый лом</a></h2>
По сути, такой материал является разновидностью асфальтовой крошки. Технологически он представляет собой крупные куски асфальта, образованные в результате фрезерования старого дорожного покрытия.
Этот дешевый материал используется для засыпки котлованов, выравнивания рельефа, а также в прокладке временных проселочных дорог.
<h2>Вторичный щебень</h2>
Компания "СТК Развитие" также реализует вторичный щебень. Этот материал получают после ликвидации дорог или железнодорожных насыпей. Во вторичном щебне может содержаться до 30% примесей в виде грунта и песка. Стоимость такого материала гораздо ниже стоимости чистого щебня.
Вторичный щебень широко используется в дорожном строительстве и мелиорации.
Компанией реализуется вторичный щебень с фракционностью 20-40 и 25-60 мм.
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