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    Пт., 16 апреля 2021г.
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    Тема: Программы шпионы
    • Irisha30 Вчера в 21:39 «Ответить»
      Долго думала и наконец установила себе программу-шпион и могу сказать, что очень довольна. Во первых всегда можно посмотреть где находится ребенок и с кем общается, во вторых перестала бояться, что украдут мой новый телефон и в третьих я конечно мужу доверяю, но мне так спокойней. Советую [ссылка скрыта, авторизуйтесь] на сайте.
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