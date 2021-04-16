Добрый день! В начале осени переболела ковидом, и, по ощущениям, он мне очень иммунитет подкосил. Потому что я уже после того как выписали, пару раз ОРЗ подхватывала и каждый раз с кашлем. Раньше такого не было. Когда ковидом болела - от кашля АЦЦ назначали, я им желудок посадила, больше никогда пить не буду. Потом, когда ОРЗ болела, пила сиропы какие-то травяные, линкас, по-моему, решила, что они меньше влияют. Сейчас опять болею, уже практически неделю как насморк закончился, а кашель все никак не пройдет. И я чувствую, что хочется откашляться, а не получается. Подскажите, чем кашель еще лечить можно?
Это самый новый препарат в классе, мне его при бронхите назначали, когда совсем откашлять не могла. Врач объясняла, что он не только мокроту разжижает, но еще противовоспалительный эффект оказывает. У меня уже день на 3 мокрота легко отходить стала. И кстати, на желудок он не влияет, у меня гастрит, многие лекарства нельзя, а эльмуцин я спокойно пропила.