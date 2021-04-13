Процедура по отбеливанию зубов все больше проникает в нашу жизнь, пытаясь сделать внешность человека наиболее красивой. В качестве помощников для отбеливания зубов являются разного рода средства, в том числе зубная паста и отбеливающие полоски 3d white. Сейчас невероятно белые зубы – это уже не каприз моды, а что-то большее. Это свидетельство того, насколько человек следит за собой и ухаживает за внешностью. По сути, белизна зубов уже стала одним из правил хорошего тона, а в связи с этим очень важно следовать ему для того, чтобы не упасть в грязь лицом.
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