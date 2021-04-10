БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
Рукоделие увлекает представителей всех возрастных категорий. Над созданием картин из алмазной мозаики, украшений или цветов из бисера с удовольствием трудятся как дети, так и взрослые. Изготовленные собственноручно поделки – отличный подарок близким, который в будущем может стать настоящей семейной реликвией.
Предлагаем купить готовый набор для вышивания бисером оптом и в розницу, а также заказать материалы для рукоделия по отдельности в нашем интернет-магазине. В наличии схемы для работы с алмазной мозаикой, товары для шитья и так далее.
Ассортимент и преимущества готовых наборов
Комплекты бисера бывают двух видов:
для вышивки;
для плетения.
В состав первых входят схемы для вышивания бисером, нитки, бусины различных цветов. Вы можете выбрать набор для полной или частичной зашивки. Комплекты для бисероплетения содержат схематические рисунки, леску, нейлоновые нити, металлические крепления, бисер. Их можно купить оптом и в розницу на нашем сайте. Также в каталоге в широком ассортименте представлены комплекты алмазной мозаики.
Покупка готовых наборов выгоднее и удобнее приобретения товаров для рукоделия по отдельности, поскольку:
все необходимое уже входит в состав комплекта;
бисера точно хватит для создания картины или определенной поделки;
не нужно самостоятельно подбирать бусины подходящих цветов.
Наборы для работы с алмазной мозаикой, вышивки бисером или бисероплетения на нашем сайте представлены в широком ассортименте. Вы можете приобрести комплект с простыми (для новичков) или сложными (для опытных мастеров) схемами.
Преимущества покупки в «Свой досуг» [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
На сайте, а также в нашем магазине в Краснодаре можно купить бисер оптом и в розницу по выгодной цене. Минимальная сумма для разовой розничной закупки не предусмотрена. Доставка товаров производится во все населенные пункты РФ.
Выбрать набор для работы с бисером или алмазной мозаикой помогут консультанты. Позвоните нам, напишите на почту или воспользуйтесь услугой обратной связи.