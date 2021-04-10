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    Сб., 10 апреля 2021г.
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    Форум: Религия
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    Тема: Ясновидящая
    • Innasun Вчера в 07:06 «Ответить»
      Знаю ясновидящую, говорит сама, скажет прошлое, что на душе, имена врагов, друзей, даты, события. Консультировала за 1000 по фото. Помогает только на хорошее и молитвами. Хорошо видит людей, с плохими помыслами не примет. Моя почта, кому нужна помощь [ссылка скрыта, авторизуйтесь]
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