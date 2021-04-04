[ссылка скрыта, авторизуйтесь]

На данный момент свой собственный автомобиль есть практически в каждой третьей российской семье, люди с давних пор пользуются персональным автомобилем для поездок на работу, в магазин, по делам, на отдых и др. Каждый год водительские права в стране получает более полутора миллионов совершеннолетних граждан, но не все люди имеют возможность несколько месяцев обучаться в автошколе, поэтому выбирают получить водительские правачерез интернет и уже после этого простого действия официально водить автомобиль. На ресурсе «Prava112-g.com» возможно за несколько минут заказать себе официальные водительские права, с ними есть возможность без страха водить авто.Какие водительские права возможно приобрести в сети интернетВ зависимости от бюджета и собственных нужд на названном ресурсе имеется возможность заказать разные типы документов:• Дубликат — копия оригинальных прав, которые клиент ранее получал в ГИБДД. Такие водительские права понадобятся вам, ежели вы не хотите потерять оригинальные права или уже успели потерять документы. Копия удостоверения делается на оригинальных бланках с идентичной информацией, потому он без проблем проходит любые проверки на стационарных или передвижных постах ГИБДД. Если нужно, клиент может изменить информацию в удостоверении: категорию, доступные категории, дату выдачи и тд.• Права без базы производятся на реальных бланках Гознака, при изготовлении используется предоставленная заказчиком информация. Готовые документы не попадают в государственные базы, потому их рекомендовано использовать только для подтверждения своей личности в барах, магазинах и иных местах. Водить с таким типом прав рекомендуется там, где вас вряд-ли остановят сотрудники ГИБДД.• Ежели вас лишили прав за нарушения ПДД, но вы хотите без труда передвигаться по дорогам, то самый лучший выход — приобрести зеркальные водительские права. Для описанного нужно подобрать в качестве «донора» данных очень похожего на вас человека. Описанные права будут содержать данные из федеральной базы, но фотография в них будет заменена на вашу. Специалисты «Prava112-g.com» могут вместо вас найти донора и изготовить зеркальные водительские права под ключ.Схема доставки и оплатыВремя изготовления прав составляет от 12 часов до двух суток в зависимости от сложности работы, для заказа потребуется внести предоплату в размере одной тысячи российских рублей. После изготовления заказчик получает видео, где зафиксирован результат . Водительские права высылаются анонимно по указанному адресу на названное имя силами организации СДЭК.