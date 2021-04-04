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[img]В настоящее время свой собственный автомобиль имеется почти в каждой третьей семье в Российской Федерации, люди давно пользуются собственным автомобилем для поездок по делам, в магазин, на отдых, на работу и другое. Каждый год водительские права в государстве получает больше 1,5 миллионов человек, но не все граждане желают несколько месяцев обучаться в автошколе, поэтому выбирают купить правачерез интернет и после этого наслаждаться вождением автомобиля. На портале «Prava112-g.com» есть возможность за несколько минут заказать полноценные водительские права, с ними можно без опасения ездить по дорогам.Какие права возможно приобрести онлайн[img]В зависимости от бюджета и нужд на указанном ресурсе есть возможность приобрести самые разные виды водительских удостоверений:• Дубликат — это копия оригинальных водительских прав, которые заказчик уже делал в ГИБДД. Такие права могут понадобиться, в том случае, ежели вы боитесь случайно потерять реальные или уже потеряли документы. Копия документов делается на оригинальных бланках с такой же информацией, потому он проходит любые проверки на передвижных и стационарных постах ГИБДД. Если нужно, заказчик может поменять любые данные в удостоверении: категорию, дату выдачи, доступные категории и другое.• Права без базы делаются на настоящих государственных бланках, используется информация, которая предоставлена покупателем. Готовые права не вносятся в федеральные базы, именно потому их рекомендуется показывать лишь в качестве удостоверения личности в барах, магазинах и иных подобных местах. Водить с описанным типом прав можно в тех местах, где вас вряд-ли остановят сотрудники ГИБДД.• Если вас лишили прав за нарушения правил, но вы хотите без трудностей передвигаться по дорогам, то лучший выход — купить "зеркальные" водительские права. Для этого необходимо найти в качестве «донора» прав максимально похожего на вас человека. Данные права будут содержать данные из федеральной базы, но фотография в них будет заменена на вашу. Специалисты «Prava112-g.com» могут вместо вас подобрать донора и изготовить зеркальные права под ключ.Схема оплаты и доставки[img]Время производства водительских прав составляет от двенадцати часов до двух суток в зависимости от сложности работы, для оформления заказа нужно внести предоплату в 1 тысячи рублей. После изготовления покупатель получает ролик, на котором снят результат . Права высылаются абсолютно анонимно по указанному адресу на названное имя при помощи транспортной фирмы СДЭК.