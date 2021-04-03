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    Тема: Бетон для фундамента перекрытий и стен
    • Сегодня! Alena28 Cегодня в 16:38 «Ответить»
      [ссылка скрыта, авторизуйтесь] перекрытий и стен
      От качества бетона, используемого в фундаменте, зависит долговечность строения. Важно правильно рассчитать все нагрузки и применить раствор с необходимыми характеристиками. Наша компания предлагает купить высококачественный бетон для фундамента с доставкой по Краснодару и Краснодарскому краю.

      КАК ПРОИЗВОДИТСЯ БЕТОН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА?
      Марка смеси определяется соотношением воды, цемента, песка и наполнителя (щебня или гравия). От неё зависят параметры уже застывшего раствора: максимальная прочность на сжатие, морозостойкость, устойчивость к влаге и т. д. Чем выше марка, тем прочнее бетон и тем более ответственные работы можно выполнять с его помощью.

      Расчет нагрузок и определение необходимого типа раствора – дело профессионала. Но чаще всего заливка фундамента различных объектов происходит по следующему принципу:

      Бетон М200 применяют для возведения одно- или двухэтажных домов.
      Бетон М250 и М300 можно использовать для крупного частного строительства. Такие смеси применяют для фундаментов зданий высотой до 5 этажей. Раствор М300 рекомендуется использовать для создания монолитных перекрытий.
      Бетон М400 используют в крупном строительстве. Такие растворы применяют к зданиям высотой до 20 этажей.
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