[ссылка скрыта, авторизуйтесь] перекрытий и стен
От качества бетона, используемого в фундаменте, зависит долговечность строения. Важно правильно рассчитать все нагрузки и применить раствор с необходимыми характеристиками. Наша компания предлагает купить высококачественный бетон для фундамента с доставкой по Краснодару и Краснодарскому краю.
КАК ПРОИЗВОДИТСЯ БЕТОН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА?
Марка смеси определяется соотношением воды, цемента, песка и наполнителя (щебня или гравия). От неё зависят параметры уже застывшего раствора: максимальная прочность на сжатие, морозостойкость, устойчивость к влаге и т. д. Чем выше марка, тем прочнее бетон и тем более ответственные работы можно выполнять с его помощью.
Расчет нагрузок и определение необходимого типа раствора – дело профессионала. Но чаще всего заливка фундамента различных объектов происходит по следующему принципу:
Бетон М200 применяют для возведения одно- или двухэтажных домов.
Бетон М250 и М300 можно использовать для крупного частного строительства. Такие смеси применяют для фундаментов зданий высотой до 5 этажей. Раствор М300 рекомендуется использовать для создания монолитных перекрытий.
Бетон М400 используют в крупном строительстве. Такие растворы применяют к зданиям высотой до 20 этажей.