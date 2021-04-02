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    Пт., 2 апреля 2021г.
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    Тема: оцените пож-ста работу
    • Сегодня! Marina2001 Cегодня в 02:47 «Ответить»
      здравствуйте, девочки! я очень переживаю, отучилась в околашес на наращивание ресниц и вот моя первая работа, как вам? есть у меня перспектива в этом деле?
      • Сегодня! BezSomnenia Cегодня в 03:43 «Ответить»
        Для первой работы идеально, только внутренний уголок более тщательно проработать и следить за направлением, думаю с практикой быстро это придёт. А вообще я думаю вас ждёт отличная карьера, это точно ваше)
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