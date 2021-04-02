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    Пт., 2 апреля 2021г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Самая необходимая и полезная информация об автомобилях на ресурсе «OTOBA»
    • bbsstudioru Вчера в 22:51 «Ответить»
      Машины уже очень давно перестали быть некой роскошью, и на данный момент подобное транспортное средство имеется практически в любой семье. К несчастью, любая техника склонна к появлению неисправностей, и машины не исключение. Именно поэтому, временами может понадобиться даже замена двигателя. Но тут же образуется вопрос о том, какой силовой агрегат установлен на том или ином автомобиле?

      На информационном портале otoba.ru представлена самая актуальная и полезная информация об автомобилях, двигателях и коробках переключения передач. На данный момент не будет сложностей даже в том случае, если в автомобиле отказал основной узел, потому что это запросто исправить и дать возможность автовладельцу вновь довольствоваться личным железным другом.


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