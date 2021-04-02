Машины уже очень давно перестали быть некой роскошью, и на данный момент подобное транспортное средство имеется практически в любой семье. К несчастью, любая техника склонна к появлению неисправностей, и машины не исключение. Именно поэтому, временами может понадобиться даже замена двигателя. Но тут же образуется вопрос о том, какой силовой агрегат установлен на том или ином автомобиле?
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