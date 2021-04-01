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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Виниры за или против?
    • Сегодня! Marina2001 Cегодня в 03:18 «Ответить»
      Я всегда мечтала о белоснежной улыбке с ровными зубами, но наследственность мне приказала ходить с желтыми и кривыми) В последнее время все чаще слышу о винирах, а точнее уже год откладываю на них денежку. Только вот не знаю, решусь ли я на них в конце концов, все-таки это серьезный шаг, да и врача нужно искать хорошего. Хочу у вас спросить, вы за или против?
      • Сегодня! Lyaman Cегодня в 04:06 «Ответить»
        Жизнь одна, а значит нужно исполнять свои мечты, просто так ничего не бывает) И если вы уже решились, то я считаю нужно идти до конца. Моя подруга себе без раздумий поставила как только деньги появились, у нее тоже зубы были не ахти + еще и щербинка. Но теперь результат бомбезный, натуральная голливудская улыбка. Могу подсказать клинику - Фактор улыбки на Варшавской, по результату видно, что врачи там компетентные.
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