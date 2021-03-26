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Тема: Только ПАТРИАРХАТ спасёт Россию от уничтожения. Форум: Мужской форум - мужские темы Новая тема Тема: Только ПАТРИАРХАТ спасёт Россию от уничтожения. Выберите форум - Нижний Новгород - - АвтоФорум - - Банковский форум - - Бухгалтерский форум - - ЗооМир - - Компьютеры, смартфоны, гаджеты - - Кулинарный форум - - Маркетинг, Реклама, Дизайн - - Милосердие и Благотворительность - - Мебель, интерьеры, дом - - Медицина и Здоровье - - Мода, одежда, обувь - - Музыкальный форум - - Недвижимость - - Наука, образование - - Политика и Власть - - Производство, промышленность - - Работа, вакансии, фриланс - - Религия - - Спорт - - Страхование - - Строительство и ремонт - - Технический прогресс, инновации - - Философия, Психология, Эзотерика - - Экономика, финансы, бизнес - - Юридический форум - - ДарМен - Встречи - - ДарМен - дарить и менять - - ДарМен - Нужды - - Детишки и их делишки - - Форум хорошего настроения - - Женский форум - - Мужской форум - мужские темы - - Житейские советы - - КВН - - Ни о чем и о важном - - Поздравления! - - Форум по интересам - - Форум сексуального общения - - Туризм, путешествия - - Клубы, тусовки - - Развлечение и Отдых - - Фотоальбомы: Дети портала - - Фотоальбомы: Мой отпуск - - Фотоальбомы: Мой отдых - - Фотоальбомы: ГИПОРТ.РУ - - Фотоальбомы: Разное - - Литературный форум - - Творчество пользователей портала - - Вопросы и предложения по работе Портала ГИПОРТ.РУ - - Спрос и Предложение - - Торговая площадка - - Администрация ГИПОРТ.РУ - - Архив - - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaa - - Статьи и Советы - - Тсинкроссинг-Диски - - Тсинкроссинг-Игры - - Тсинкроссинг-Видеокассеты - - Буккроссинг-Книги Сегодня! Monah Cегодня в 09:03 «Ответить»





Сперва разберём что такое Патриархат.

Будем разбирать детально, так как сказать «по косточкам» чтобы понимать что это такое безо всяких толкований лже-мудрецов.



Патриарха́т — форма социальной организации, в которой мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью, а отцы в семьях обладают лидирующим положением.



Первым понятием идёт у нас «Форма социальной организации».



Социальная организация – это такая общность людей, которая складывается в определенную систему отношений и деятельности для достижения определенных целей посредством распределения функциональных обязанностей, координации усилий и соблюдения определенных правил взаимодействия в процессе функционирования системы управления.

В социологии под социальной организацией подразумевается группа людей, созданная для достижения определенной цели и выполняющая определенную общественную функцию. Поэтому организацию можно рассматривать как средство достижения целей, которое позволяет людям выполнять коллективно то, чего они не могли бы достичь индивидуально, поодиночке. Следовательно, цель есть конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого стремится достичь группа людей, работающая вместе и составляющая данную организацию.



Тезис: Форма социальной организации – это общность людей для достижения целей.



Раскладываем дальше «Основной носитель политической власти».

Основной носитель власти – статья 3 Конституции РФ:

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

Раскрываем определение «Политика».

Одно из самых ёмких и точных определений следующее:

Политика. (греч. «politika» – искусство управления обществом) – сфера деятельности, включающая отношения между социальными группами, политическими партиями, нациями и государствами, внутри общества и на международном уровне по поводу организации, завоевания, удержания политико-государственной власти.



Полити́ческая вла́сть — способность одного человека или группы лиц контролировать поведение и действия граждан и общества, исходя из общенациональных или общегосударственных задач.



Тезис: Основным носителем политической власти является многонациональный народ(один человек или группа лиц) Российской Федерации, который осуществляет свою власть через органы государственной власти и органы местного самоуправления исходя из общенациональных или общегосударственных задач.





Следующее понятие – моральный авторитет.

Моральный авторитет (от лат. auctoritas - суждение, влияние, вес, пример) - в широком смысле — общепризнанное влияние лица или организации на различные сферы общественной жизни, основанное на знаниях, нравственных и духовных качествах, опыте данного лица или организации, когда общество признало их критерием или идеалом поведения, по которому оцениваются установки и социальные действия остальных членов общества.



И ключевые слова здесь НРАВСТВЕННОСТЬ и ДУХОВНОСТЬ!

Разберём и их для ясности.

Много есть определений нравственности, но приведу только одно из основополагающих его определений.

Нравственность - это Внутренние (духовные и душевные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе.

Духовность. Здесь тоже много определений, но одно из лучших, которое объединяет все остальные, так это вот это:

Духовность – это высший этап развития личности и таких качеств, как зрелость, мудрость, когда полностью сформированы жизненные ценности:

- определение своего призвания, чувство ответственности перед следующим поколением, воспитание в себе; нравственности и тяга к высокому (искусство, культурные достижения человечества);

- готовность к самопожертвованию ради благополучия других, - открытость и способность к сопереживанию;

- определенный виток развития в физическом и ментальном плане, основа которого ― Слово Божье.



Тезис: Моральный авторитет мужчины основан на высоких нравственных и духовных качествах для проведения в социальную жизнь общества идеалов добра, справедливости и благополучия.





Разбираем значение «Контроль над собственностью».

Контроль - это обратная связь в системе управле¬ния государственным имуществом и имущественными отношениями, способствующая повышению ее эффективности. Данные контроль¬ных мероприятий это информация о результатах принятых ранее управленческих решений. Таким образом, контроль не самоцель, а средство улучшения качественных и количественных характеристик соответствующей системы управления. Наряду с этим контроль как обратная связь основывается на уже совершенном действии и явля¬ется вторичным по отношению к принятому и реализованному управленческому решению.



А что такое собственность?

В экономическом аспекте собственность – это исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение, владение и пользование объектом собственности.

То есть собственность — не имущество, а система отношений между людьми по поводу этого имущества.

Собственность — система экономических и юридических отношений, характеризующих со¬циально-экономические и организационные формы присвоения имущества. Иными словами, собственность — санкционирован¬ные, признанные обществом отношения между людьми, возни¬кающие в связи с существованием благ и их использованием.

Контроль государственной и муниципальной собственности – это функция публичного управления, опосредующая контрольную деятельность органов государства или муниципалитета, наделенных полномочиями, реализуемыми на основании федерального законодательства и актов местного нормотворчества путем применения специальных инструментов с целью обеспечения эффективности, рациональности и законности формирования и использования государственной или муниципальной собственности.



Тезис: Контроль над собственностью – это средство и инструмент по улучшению качественных и количественных характеристик управления с целью обеспечения эффективного и рационального использования государственной и муниципальной собственностью.





Ну и наконец, то из-за чего столько слабоумных ломает копья:

«а, отцы в семьях обладают лидирующим положением», а попросту говоря - ЛИДЕР.



И главное здесь «а, отцы….», то есть ,если у мужчины обладающего вышеуказанными до этого характеристиками есть семья, то он занимает место лидера в такой социальной группе. И с этим невозможно не согласиться, так как это диктуется Вселенским законом Иерархии.



В Агни-йоге так об этом и говориться:

«Все во Вселенной, в Космосе, в Мироздании подчинено одной цели – развитию и совершенствованию.

Но, НИКАКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ВЕДУЩЕГО НАЧАЛА!

Все в Мироздании подчинено данному Закону – ЗАКОНУ ИЕРАРХИИ!

Основной принцип Закона Иерархии – Высшее ведет низшее, просвещая и направляя его, а низшее почитает Высшее.

Иерархия – это гарантия порядка, дисциплины и ответственности во всех областях жизни.

Принятие Закона Иерархии дает возможность беспредельно расширять сознание и совершенствоваться.

Нарушение Закона приводит к торможению в развитии.

Иерархия – разумное и планомерное сотрудничество сознаний.

Сотрудничество заключается в том, что, те, кто знает меньше, имеют естественное желание, обратится к тому, кто знает больше за советом, указаниями и общим руководством.

Слово «Иерархия» не означает властвование кого-то над кем-то.

«…Иерархия не есть принуждение, она закон Мироздания. Не угроза, но сердечный зов и предупреждение и наставление ко Благу...» (Иерархия. Введение)»



Но вернёмся к лидерству и его определению.

Лидер — это человек с большим авторитетом, способный принимать решения в интересах того сообщества, к которому он принадлежит. Психология лидера — это психология победителя. Как правило, его личностные качества — уверенность в себе и своих силах, способность сплотить вокруг себя команду.

Он лишен всяких сомнений. Он обладает нестандартным мышлением, решителен в своих действиях и поступках.

Психология лидерства — это психология сильной и независимой от чужого мнения личности, способной управлять любой ситуацией, быстро принимать решения. Лидерский потенциал представлен у каждого человека в той или иной степени. Он заложен в нас с рождения, кто-то развивает его, а кто-то нет.



Тезис: Лидер в семье – это мужчина, обладающий высокими духовными и моральными качествами.





Теперь соединим все тезисы и получим следующее определение.





Патриарха́т - это общность людей созданная для достижения целей, в которой мужчина( один или группа),обладающий высоким моральными и духовными качествами, осуществляет свою власть через органы государственной власти и органы местного самоуправления исходя из общенациональных или общегосударственных задач для проведения в социальную жизнь общества идеалов добра, справедливости и благополучия, используя контроль над властью, как средство и инструмент по улучшению качественных и количественных характеристик управления с целью обеспечения эффективного и рационального использования государственной и муниципальной собственностью.

А отцы, обладающие вышеуказанными качествами, по праву занимают место лидера в семье.



Именно это и означает Патриархат.



А Патриархальный Мужчина – это Мужчина, который обладает вышеуказанными качествами, а не наличием бабы, которую он по пьянее строит на кухне.



Про Патриархат есть хорошая статья Дугина А.Г. ««Современный патриархат — власть переодетых истеричек.»

А теперь кто у нас выступает против Патриархата? А это мужское эгалитарное движение во главе с Антоном Сорвачёвым ( об этой ложной структуре уже есть материалы ««Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак»,«Агенты влияния в Мужском Движении)» и его сотоварищами.



А почему они выступают против?



А кто-нибудь задумывался откуда взялось это слово «Эгалитаризм»?

Сперва узнаем определение: Эгалитари́зм (фр. égalitarisme от égalité «равенство») — концепция, в основе которой лежит идея, предполагающая создание общества с равными, социальными и гражданскими правами всех членов этого общества, как идеал — равенство возможностей.



И если кто-то, из любопытства, закопается в интернете по этому поводу, то всю эту хрень несёт с Запада. А так как это концепция, то надо понимать ,что концептуальной властью в Европе обладает только одно государство - это Ватикан, который через созданные и контролируемые им ордена осуществляет проведение в массы своих интересов. Одни монашеские ордена известны – тамплиеры, доминиканцы, иезуиты, тевтонцы, мальтийцы, масоны, другие менее известные, а есть и тайные.

Для справки. Иуда Горбачёв в 1989 году на Мальте подписал акт о капитуляции Советского Союза в холодной войне.



Во что превратилась нынешняя Европа с её толлерастией и пидорастией уже ясно большинству здравомыслящих людей. Уже не скрываясь многие откровенно называют Ватикан сатанинской структурой.

И надо понимать, что РПЦ – это филиал Ватикана на территории России.

Именно РПЦ и взяла под контроль набирающую силу мужское движения и произвело ребрендинг « МЭД = МД» и во главу поставила козла-провокатора, дабы вести стадо на убой.

И если выстроим цепочку, то увидим, что концепция Запада в виде эгалитарного общества – это пидорастия, так как во-первых, в природе нет равенства и Божественным порядком является чёткая иерархия, а во-вторых, невозможно женщину дотянуть до уровня мужчины, поэтому мужчину опускают до уровня женщину. Именно «ОПУСКАЮТ» и называют это красивым словом «Эгалитаризм».

Вы думаете случайно внедряется это словечко в Мужское Движение. И это общество становится уже Мужским Эпидорастическим Движением.

То есть те, кто возглавляет, пропагандирует и поддерживает МЭД(вольно или невольно) поддерживают и развивают пидорастию на Руси.

Далёк от мысли, что все под вывеской МЭД пидорасы, но «как вы лодку назовёте, так она и поплывёт», и «с кем поведёшься, того и наберёшься». В местах заключения с «петухами» и «чертями» западло общаться, так как это низшая каста в тюремной сообществе, а тут активисты и руководители. Чудны дела твои ,Господи!



И почему мэдовцы выступают против Патриархата тоже понятно. Нельзя допустить мужчин к власти на пользу населения России иначе будет невозможно грабить страну и уничтожать население.

Практически весь контент мэдовцев про баб. Сперва из мужчин делали баборабов убеждая через культуру и СМИ какие бабы прекрасные и достойны почитания/поклонения, теперь контент поменялся на противоположный – какие они твари и меркантильные мрази и давайте говорить об этом. Поговорили. А дальше что? А ведь тем, кто управлял и продолжает управлять этим процессом абсолютно начхать на баб. Это расходный материал. Главное – это зациклить внимание мужчин на бабской пилотке и не дать им обратить своё внимание на то , что достойно их. А именно самоорганизоваться и стать хозяевами своей земли и судьбы. Отсюда и идёт очернение Патриархата мэдовцами и их сподвижников по одурачиванию мужчин.

«Ну не надо в Патриархат. Фу-фу-фу. Это так низко и недостойно. Патриархата никогда не будет.» -дружно хором промывают уши своей подписоте.

А тем временем недра России продаются ,а земли раздаются. Кстати, в ноябре 2020 года королева Елизавета II присвоила титул барона «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации» сыну бывшего КГБэшника. Эй, сибиряки, вам уже барона назначили. Феодальное средневековье это уже не история. Это уже реальность.





Что делать?



Ответ простой: Осуществляй действия на благо себя и общества в круге твоего влияния.

Например.

Оглянуться в каких условиях находится то место, в котором вы живёте и задайте себе вопрос - как можно это улучшить?

Если у вас управляющая компания, которая плохо выполняет или вовсе не выполняет взятые на себя обязательства, потребуйте сами или соберите инициативную группу(2-3 человека – это уже группа) у управляющей компании то, что она должна делать. Если она отказывается, то вы имеете право написать заявление в контролирующие эту компанию органы. А самый лучший способ – это организовать ТСЖ вашего дома и взять управление своего дома в свои руки. Именно с этого и начнётся ваше обучение по управлению имуществом. Ваша придомовая территория находится в плохом состоянии - у вас есть право у администрации города требовать привести её в порядок в рамках её возможности и ответственности.

Вас не устраивает качество дорог в вашем населённом пункте – требуйте от власти привести её в соответствии с действующим законодательством.

Все ваши действия должны быть в рамках закона и цель должна быть взять под контроль действия администрации вашего населённого пункта и направить их на добросовестное выполнение своих обязанностей на благо населения.

Ну а если вы лёжа на диване с пивасом ждёте, что у вас в подъезде начнёт убираться Путин В.В., а сенаторы, во главе с Матвиенко, будут класть асфальт вдоль вашего подъезда, то вы так и будете жить в дерьме и гундеть как всё вокруг плохо.

Государство уже дало вам инструмент для улучшения вашей жизни, а если вы не умеете или не хотите им пользоваться, то это ваша проблема.

Именно с этого и будет начинаться Патриархальный уклад жизни. Власть будет инструментом в ваших руках для блага вашего города и места проживания. Именно здесь и начнётся рост мужчины, как ответственного хозяина и лидера. Именно с этого и начнётся уважение к мужчине, да и в личную карму лишний плюсик не помешает.

Ну а если вы не хотите пользоваться инструментом себе во благо, то этим инструментом себе на благо будет пользоваться те, кто являются инструментом, т.е чиновники.

Консолидация и самоорганизация населения начнётся на базе благоустройства места вашего проживания. Именно с этого момента среда начнёт выдвигать проактивных, моральных, нравственных и ответственных перед своим народом личностей, которых население будет выдвигать на ближайших муниципальных выборах и отказываться голосовать за непонятных, известных и неизвестных проходимцев.

И задача каждого из здравомыслящего мужчины – это стать либо движущим локомотивом этого процесса, либо активно поддерживать тех, кто взял на себя смелость идти по этому пути.

Что это даст в первую очередь?

При Патриархате исчезнет КОРРУПЦИЯ.

Лауреат Нобелевской премии в области экономики Муххамед Юнус называет коррупцию смертельной болезнью государства(книга «Мир трёх нулей»).

Никого не удивляет тот факт, что борьба с коррупцией в России длиться уже много лет, а она всё процветает и процветает, а суммы всё больше и больше, а цены всё выше и выше.

А почему такая ситуация? Да потому что коррупция - это следствие. Убирать надо причину, которая порождает это следствие. И единственным инструментом, которым можно убрать причину коррупции – это высоко духовное и нравственное общество, во главе которого стоят Мужчины-Патриархи.

Ещё раз, кто не понял, коррупцию может победить только высокоморальное и нравственное общество. Чтобы сгинула тьма надо просто включить свет.

Консолидированное и Патриархальное общество способно справиться с коррупцией, проституцией, наркоманией и криминалом.

В какой стране хотите вы жить? Хотя…нет. Вопрос должен быть другой.



ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ РОССИЯ СУЩЕСТВОВАЛА?



или нет,самым правильный вопрос будет



ВЫ ХОТИТЕ ВЫЖИТЬ?





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А также некоторые книги, которые помогут вам на вашем пути:

Джон Кехо «Подсознание может всё». «Квантовый воин»

Джо Диспенза «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» и другие.

Роберт Энтони «Истинные секреты уверенности в себе».

Брайан Трейси «Сила уверенности в себе»

Ричард Бренсон «К чёрту всё! Берись и делай»

Чиа Мантек. «Совершенствование мужской сексуальной энергии.»

Роберт Гловер "Хватит быть славным парнем!"

Бакнер Марк. О книге "Обрети силу Карлоса Кастанеды. 50 практик для развития сверxспособностей". Только ПАТРИАРХАТ спасёт Россию от уничтожения.Сперва разберём что такое Патриархат.Будем разбирать детально, так как сказать «по косточкам» чтобы понимать что это такое безо всяких толкований лже-мудрецов.Патриарха́т — форма социальной организации, в которой мужчина является основным носителем политической власти и морального авторитета, осуществляет контроль над собственностью, а отцы в семьях обладают лидирующим положением.Первым понятием идёт у нас «Форма социальной организации».Социальная организация – это такая общность людей, которая складывается в определенную систему отношений и деятельности для достижения определенных целей посредством распределения функциональных обязанностей, координации усилий и соблюдения определенных правил взаимодействия в процессе функционирования системы управления.В социологии под социальной организацией подразумевается группа людей, созданная для достижения определенной цели и выполняющая определенную общественную функцию. Поэтому организацию можно рассматривать как средство достижения целей, которое позволяет людям выполнять коллективно то, чего они не могли бы достичь индивидуально, поодиночке. Следовательно, цель есть конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого стремится достичь группа людей, работающая вместе и составляющая данную организацию.Тезис: Форма социальной организации – это общность людей для достижения целей.Раскладываем дальше «Основной носитель политической власти».Основной носитель власти – статья 3 Конституции РФ:1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.Раскрываем определение «Политика».Одно из самых ёмких и точных определений следующее:Политика. (греч. «politika» – искусство управления обществом) – сфера деятельности, включающая отношения между социальными группами, политическими партиями, нациями и государствами, внутри общества и на международном уровне по поводу организации, завоевания, удержания политико-государственной власти.Полити́ческая вла́сть — способность одного человека или группы лиц контролировать поведение и действия граждан и общества, исходя из общенациональных или общегосударственных задач.Тезис: Основным носителем политической власти является многонациональный народ(один человек или группа лиц) Российской Федерации, который осуществляет свою власть через органы государственной власти и органы местного самоуправления исходя из общенациональных или общегосударственных задач.Следующее понятие – моральный авторитет.Моральный авторитет (от лат. auctoritas - суждение, влияние, вес, пример) - в широком смысле — общепризнанное влияние лица или организации на различные сферы общественной жизни, основанное на знаниях, нравственных и духовных качествах, опыте данного лица или организации, когда общество признало их критерием или идеалом поведения, по которому оцениваются установки и социальные действия остальных членов общества.И ключевые слова здесь НРАВСТВЕННОСТЬ и ДУХОВНОСТЬ!Разберём и их для ясности.Много есть определений нравственности, но приведу только одно из основополагающих его определений.Нравственность - это Внутренние (духовные и душевные) качества человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и т.п., которые проявляются в отношении к людям и природе.Духовность. Здесь тоже много определений, но одно из лучших, которое объединяет все остальные, так это вот это:Духовность – это высший этап развития личности и таких качеств, как зрелость, мудрость, когда полностью сформированы жизненные ценности:- определение своего призвания, чувство ответственности перед следующим поколением, воспитание в себе; нравственности и тяга к высокому (искусство, культурные достижения человечества);- готовность к самопожертвованию ради благополучия других, - открытость и способность к сопереживанию;- определенный виток развития в физическом и ментальном плане, основа которого ― Слово Божье.Тезис: Моральный авторитет мужчины основан на высоких нравственных и духовных качествах для проведения в социальную жизнь общества идеалов добра, справедливости и благополучия.Разбираем значение «Контроль над собственностью».Контроль - это обратная связь в системе управле¬ния государственным имуществом и имущественными отношениями, способствующая повышению ее эффективности. Данные контроль¬ных мероприятий это информация о результатах принятых ранее управленческих решений. Таким образом, контроль не самоцель, а средство улучшения качественных и количественных характеристик соответствующей системы управления. Наряду с этим контроль как обратная связь основывается на уже совершенном действии и явля¬ется вторичным по отношению к принятому и реализованному управленческому решению.А что такое собственность?В экономическом аспекте собственность – это исторически развивающиеся общественные отношения по поводу распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого имеются полномочия на распоряжение, владение и пользование объектом собственности.То есть собственность — не имущество, а система отношений между людьми по поводу этого имущества.Собственность — система экономических и юридических отношений, характеризующих со¬циально-экономические и организационные формы присвоения имущества. Иными словами, собственность — санкционирован¬ные, признанные обществом отношения между людьми, возни¬кающие в связи с существованием благ и их использованием.Контроль государственной и муниципальной собственности – это функция публичного управления, опосредующая контрольную деятельность органов государства или муниципалитета, наделенных полномочиями, реализуемыми на основании федерального законодательства и актов местного нормотворчества путем применения специальных инструментов с целью обеспечения эффективности, рациональности и законности формирования и использования государственной или муниципальной собственности.Тезис: Контроль над собственностью – это средство и инструмент по улучшению качественных и количественных характеристик управления с целью обеспечения эффективного и рационального использования государственной и муниципальной собственностью.Ну и наконец, то из-за чего столько слабоумных ломает копья:«а, отцы в семьях обладают лидирующим положением», а попросту говоря - ЛИДЕР.И главное здесь «а, отцы….», то есть ,если у мужчины обладающего вышеуказанными до этого характеристиками есть семья, то он занимает место лидера в такой социальной группе. И с этим невозможно не согласиться, так как это диктуется Вселенским законом Иерархии.В Агни-йоге так об этом и говориться:«Все во Вселенной, в Космосе, в Мироздании подчинено одной цели – развитию и совершенствованию.Но, НИКАКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ВЕДУЩЕГО НАЧАЛА!Все в Мироздании подчинено данному Закону – ЗАКОНУ ИЕРАРХИИ!Основной принцип Закона Иерархии – Высшее ведет низшее, просвещая и направляя его, а низшее почитает Высшее.Иерархия – это гарантия порядка, дисциплины и ответственности во всех областях жизни.Принятие Закона Иерархии дает возможность беспредельно расширять сознание и совершенствоваться.Нарушение Закона приводит к торможению в развитии.Иерархия – разумное и планомерное сотрудничество сознаний.Сотрудничество заключается в том, что, те, кто знает меньше, имеют естественное желание, обратится к тому, кто знает больше за советом, указаниями и общим руководством.Слово «Иерархия» не означает властвование кого-то над кем-то.«…Иерархия не есть принуждение, она закон Мироздания. Не угроза, но сердечный зов и предупреждение и наставление ко Благу...» (Иерархия. Введение)»Но вернёмся к лидерству и его определению.Лидер — это человек с большим авторитетом, способный принимать решения в интересах того сообщества, к которому он принадлежит. Психология лидера — это психология победителя. Как правило, его личностные качества — уверенность в себе и своих силах, способность сплотить вокруг себя команду.Он лишен всяких сомнений. Он обладает нестандартным мышлением, решителен в своих действиях и поступках.Психология лидерства — это психология сильной и независимой от чужого мнения личности, способной управлять любой ситуацией, быстро принимать решения. Лидерский потенциал представлен у каждого человека в той или иной степени. Он заложен в нас с рождения, кто-то развивает его, а кто-то нет.Тезис: Лидер в семье – это мужчина, обладающий высокими духовными и моральными качествами.Теперь соединим все тезисы и получим следующее определение.Патриарха́т - это общность людей созданная для достижения целей, в которой мужчина( один или группа),обладающий высоким моральными и духовными качествами, осуществляет свою власть через органы государственной власти и органы местного самоуправления исходя из общенациональных или общегосударственных задач для проведения в социальную жизнь общества идеалов добра, справедливости и благополучия, используя контроль над властью, как средство и инструмент по улучшению качественных и количественных характеристик управления с целью обеспечения эффективного и рационального использования государственной и муниципальной собственностью.А отцы, обладающие вышеуказанными качествами, по праву занимают место лидера в семье.Именно это и означает Патриархат.А Патриархальный Мужчина – это Мужчина, который обладает вышеуказанными качествами, а не наличием бабы, которую он по пьянее строит на кухне.Про Патриархат есть хорошая статья Дугина А.Г. ««Современный патриархат — власть переодетых истеричек.»А теперь кто у нас выступает против Патриархата? А это мужское эгалитарное движение во главе с Антоном Сорвачёвым ( об этой ложной структуре уже есть материалы ««Интеллектуальная элита» МЭД отжигает на Прожекторсобчак»,«Агенты влияния в Мужском Движении)» и его сотоварищами.А почему они выступают против?А кто-нибудь задумывался откуда взялось это слово «Эгалитаризм»?Сперва узнаем определение: Эгалитари́зм (фр. égalitarisme от égalité «равенство») — концепция, в основе которой лежит идея, предполагающая создание общества с равными, социальными и гражданскими правами всех членов этого общества, как идеал — равенство возможностей.И если кто-то, из любопытства, закопается в интернете по этому поводу, то всю эту хрень несёт с Запада. А так как это концепция, то надо понимать ,что концептуальной властью в Европе обладает только одно государство - это Ватикан, который через созданные и контролируемые им ордена осуществляет проведение в массы своих интересов. Одни монашеские ордена известны – тамплиеры, доминиканцы, иезуиты, тевтонцы, мальтийцы, масоны, другие менее известные, а есть и тайные.Для справки. Иуда Горбачёв в 1989 году на Мальте подписал акт о капитуляции Советского Союза в холодной войне.Во что превратилась нынешняя Европа с её толлерастией и пидорастией уже ясно большинству здравомыслящих людей. Уже не скрываясь многие откровенно называют Ватикан сатанинской структурой.И надо понимать, что РПЦ – это филиал Ватикана на территории России.Именно РПЦ и взяла под контроль набирающую силу мужское движения и произвело ребрендинг « МЭД = МД» и во главу поставила козла-провокатора, дабы вести стадо на убой.И если выстроим цепочку, то увидим, что концепция Запада в виде эгалитарного общества – это пидорастия, так как во-первых, в природе нет равенства и Божественным порядком является чёткая иерархия, а во-вторых, невозможно женщину дотянуть до уровня мужчины, поэтому мужчину опускают до уровня женщину. Именно «ОПУСКАЮТ» и называют это красивым словом «Эгалитаризм».Вы думаете случайно внедряется это словечко в Мужское Движение. И это общество становится уже Мужским Эпидорастическим Движением.То есть те, кто возглавляет, пропагандирует и поддерживает МЭД(вольно или невольно) поддерживают и развивают пидорастию на Руси.Далёк от мысли, что все под вывеской МЭД пидорасы, но «как вы лодку назовёте, так она и поплывёт», и «с кем поведёшься, того и наберёшься». В местах заключения с «петухами» и «чертями» западло общаться, так как это низшая каста в тюремной сообществе, а тут активисты и руководители. Чудны дела твои ,Господи!И почему мэдовцы выступают против Патриархата тоже понятно. Нельзя допустить мужчин к власти на пользу населения России иначе будет невозможно грабить страну и уничтожать население.Практически весь контент мэдовцев про баб. Сперва из мужчин делали баборабов убеждая через культуру и СМИ какие бабы прекрасные и достойны почитания/поклонения, теперь контент поменялся на противоположный – какие они твари и меркантильные мрази и давайте говорить об этом. Поговорили. А дальше что? А ведь тем, кто управлял и продолжает управлять этим процессом абсолютно начхать на баб. Это расходный материал. Главное – это зациклить внимание мужчин на бабской пилотке и не дать им обратить своё внимание на то , что достойно их. А именно самоорганизоваться и стать хозяевами своей земли и судьбы. Отсюда и идёт очернение Патриархата мэдовцами и их сподвижников по одурачиванию мужчин.«Ну не надо в Патриархат. Фу-фу-фу. Это так низко и недостойно. Патриархата никогда не будет.» -дружно хором промывают уши своей подписоте.А тем временем недра России продаются ,а земли раздаются. Кстати, в ноябре 2020 года королева Елизавета II присвоила титул барона «Барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации» сыну бывшего КГБэшника. Эй, сибиряки, вам уже барона назначили. Феодальное средневековье это уже не история. Это уже реальность.Что делать?Ответ простой: Осуществляй действия на благо себя и общества в круге твоего влияния.Например.Оглянуться в каких условиях находится то место, в котором вы живёте и задайте себе вопрос - как можно это улучшить?Если у вас управляющая компания, которая плохо выполняет или вовсе не выполняет взятые на себя обязательства, потребуйте сами или соберите инициативную группу(2-3 человека – это уже группа) у управляющей компании то, что она должна делать. Если она отказывается, то вы имеете право написать заявление в контролирующие эту компанию органы. А самый лучший способ – это организовать ТСЖ вашего дома и взять управление своего дома в свои руки. Именно с этого и начнётся ваше обучение по управлению имуществом. Ваша придомовая территория находится в плохом состоянии - у вас есть право у администрации города требовать привести её в порядок в рамках её возможности и ответственности.Вас не устраивает качество дорог в вашем населённом пункте – требуйте от власти привести её в соответствии с действующим законодательством.Все ваши действия должны быть в рамках закона и цель должна быть взять под контроль действия администрации вашего населённого пункта и направить их на добросовестное выполнение своих обязанностей на благо населения.Ну а если вы лёжа на диване с пивасом ждёте, что у вас в подъезде начнёт убираться Путин В.В., а сенаторы, во главе с Матвиенко, будут класть асфальт вдоль вашего подъезда, то вы так и будете жить в дерьме и гундеть как всё вокруг плохо.Государство уже дало вам инструмент для улучшения вашей жизни, а если вы не умеете или не хотите им пользоваться, то это ваша проблема.Именно с этого и будет начинаться Патриархальный уклад жизни. Власть будет инструментом в ваших руках для блага вашего города и места проживания. Именно здесь и начнётся рост мужчины, как ответственного хозяина и лидера. Именно с этого и начнётся уважение к мужчине, да и в личную карму лишний плюсик не помешает.Ну а если вы не хотите пользоваться инструментом себе во благо, то этим инструментом себе на благо будет пользоваться те, кто являются инструментом, т.е чиновники.Консолидация и самоорганизация населения начнётся на базе благоустройства места вашего проживания. Именно с этого момента среда начнёт выдвигать проактивных, моральных, нравственных и ответственных перед своим народом личностей, которых население будет выдвигать на ближайших муниципальных выборах и отказываться голосовать за непонятных, известных и неизвестных проходимцев.И задача каждого из здравомыслящего мужчины – это стать либо движущим локомотивом этого процесса, либо активно поддерживать тех, кто взял на себя смелость идти по этому пути.Что это даст в первую очередь?При Патриархате исчезнет КОРРУПЦИЯ.Лауреат Нобелевской премии в области экономики Муххамед Юнус называет коррупцию смертельной болезнью государства(книга «Мир трёх нулей»).Никого не удивляет тот факт, что борьба с коррупцией в России длиться уже много лет, а она всё процветает и процветает, а суммы всё больше и больше, а цены всё выше и выше.А почему такая ситуация? Да потому что коррупция - это следствие. Убирать надо причину, которая порождает это следствие. И единственным инструментом, которым можно убрать причину коррупции – это высоко духовное и нравственное общество, во главе которого стоят Мужчины-Патриархи.Ещё раз, кто не понял, коррупцию может победить только высокоморальное и нравственное общество. Чтобы сгинула тьма надо просто включить свет.Консолидированное и Патриархальное общество способно справиться с коррупцией, проституцией, наркоманией и криминалом.В какой стране хотите вы жить? Хотя…нет. Вопрос должен быть другой.ВЫ ХОТИТЕ ЧТОБЫ РОССИЯ СУЩЕСТВОВАЛА?или нет,самым правильный вопрос будетВЫ ХОТИТЕ ВЫЖИТЬ?Ссылки на другие материалыКакого цвета «красная таблетка» МДКак удалить психологическую программу баборабства.Часть 1.ТеорияКак удалить психологическую программу баборабства. 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Вывести Вид форума: древовидный (классический) линейный (без отступов) Последние темы на форуме Название темы Сообщения Форум Автор темы и дата создания Последнее сообщение Уникальные возможности автоматической робот-мойки «Kewande» 1 Строительство и ремонт bbsstudioru Cегодня в 14:42 bbsstudioru Cегодня в 14:42 Музыкальные сайты с текстами песен. 4 Музыкальный форум lansMILA 04.12.19 в 20:19 alajy7 Cегодня в 13:42 Хочу гитару 8 Музыкальный форум feeskon 15.08.19 в 22:16 alajy7 Cегодня в 13:42 Только ПАТРИАРХАТ спасёт Россию от уничтожения. 1 Мужской форум - мужские темы Monah Cегодня в 09:03 Monah Cегодня в 09:03 Как в казино джекпот сорвать 23 Ни о чем и о важном Кончерса 22.04.18 в 11:01 Пилот31 Cегодня в 07:30 Заработок в интернете через простое расширение. 3 Форум хорошего настроения rjczr62 06.04.20 в 12:12 Пилот31 Cегодня в 07:21 1xbet - один из лучших онлайн букмекеров 11 Спорт gospodchenkova 25.04.20 в 17:47 Пилот31 Cегодня в 07:17 Идёт загрузка...