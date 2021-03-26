Здравствуйте. Гиалуроновая кислота - чрезвычайно ценное для нашего организма вещество. Он соединяет волокна коллагена и эластина в дерме и связывает молекулы воды, сохраняя кожу гладкой. Она издавна используется в медицине, а в косметике является ценнейшим увлажняющим ингредиентом. В составе косметических средств кислота способствует восстановлению поврежденного эпидермиса, создает на коже защитную пленку, предотвращающую потерю влаги, разглаживает, укрепляет и повышает эластичность кожи. Я работаю мастером по увеличению губ, решили попробовать новое средство Saypha. Нашли магазин, где можно [ссылка скрыта, авторизуйтесь] заказать оригинальную гиалуроновую кислоту Saypha в Киеве.