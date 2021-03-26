Уже несколько дней не работают кнопки Home/End. Сначала не придал значение, но со временем это начало сильно напрягать.
Излазил кучу форумов и настройки все перерыл, не пойму в чем причина. Кто-то советует какие-то плагины установить, писать в техподдержку яндекса, пользоваться кнопками PageUp и PageDown.
Помогите!
Было такое
Не смог найти, потому что неправильно искал в поиске. Нужно искать не "почему не работает Home/End", а "почему на странице браузера отображается курсор".
В общем, это связано с режимом активного курсора, кнопки Home и End переносят курсор в начало или конец абзаца, что разобрать бывает очень сложно. Нажми на F7 - это включает/выключает режим активного курсора и не нужно мудрить с переустановками браузера и т.д.