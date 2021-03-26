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    Пт., 26 марта 2021г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Помогите, перестали работать в Яндекс Браузере кнопки Home и End
    • Странник Вчера в 11:10 «Ответить»
      Уже несколько дней не работают кнопки Home/End. Сначала не придал значение, но со временем это начало сильно напрягать.
      Излазил кучу форумов и настройки все перерыл, не пойму в чем причина. Кто-то советует какие-то плагины установить, писать в техподдержку яндекса, пользоваться кнопками PageUp и PageDown.
      Помогите!
      • Soul статус: [трастовый] Вчера в 11:26 «Ответить»
        Аналогичная ситуация была. Просто стала пользоваться другим браузером. Скорее всего, это баг самого ЯндексБраузера. После обновления или переустановки проблемка может пропасть.
        • Мастер статус: [трастовый] Вчера в 11:33 «Ответить»
          Было такое
          Не смог найти, потому что неправильно искал в поиске. Нужно искать не "почему не работает Home/End", а "почему на странице браузера отображается курсор".
          В общем, это связано с режимом активного курсора, кнопки Home и End переносят курсор в начало или конец абзаца, что разобрать бывает очень сложно.
          Нажми на F7 - это включает/выключает режим активного курсора и не нужно мудрить с переустановками браузера и т.д.
          • Странник Вчера в 11:40 «Ответить»
            Блин, чот я не сообразил сам. Спасибо, помогло!
            Вдвойне спасибо за оперативность
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