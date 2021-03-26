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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Обострение хронического гастрита
    • Electric_blue Вчера в 08:54 «Ответить»
      С недавних пор стали появляться неприятные ощущения в животе, то вздутие кишечника, боль в желудке и тошнота после еды. Подозреваю что это мой гастрит хронический опять просыпается, как раз весна, у меня обычно обострение именно в это время года...В прошлом году была у врача мне назначили де-нол, принимала месяц и все симптомы ушли. Я вот думаю обязательно ли опять идти к врачу или можно по старой памяти пойти в аптеку и пропить тот же препарат. Как вас лечат при обоаьрениях?
      • Palmira Вчера в 09:39 «Ответить»
        За год там ничего не изменилось, поверьте, протоколы лечения одни и те же. Пару недель тоже была у гастроэнтеролога так же само назначили денол, витамины и диету, при которой ничего нельзя)))
        • Катяра Вчера в 12:57 «Ответить»
          Ну в идеале с гастритом диету соблюдать нужно постоянно, а уж тем более во время приёма препаратов для восстановления слизистой. Зачем тогда вообще лечиться если не готовы не жрать всё подряд хотя бы месяц-два пока таблетки пьёте?
          • Катяра Вчера в 12:57 «Ответить»
            Ну в идеале с гастритом диету соблюдать нужно постоянно, а уж тем более во время приёма препаратов для восстановления слизистой. Зачем тогда вообще лечиться если не готовы не жрать всё подряд хотя бы месяц-два пока таблетки пьёте?
          • Yolly Вчера в 15:15 «Ответить»
            У меня гастрит лет с 12ти вроде, пару лет назад пила антибиотики от хеликобактера, вроде вывела, но через год обострение пошло по новой. Пошла к врачу, сдала тест - положительный (на хелик) он по новой “давайте опять антибиотики пить, второй волной”. Я после первого раза кишечник еле восстановила после тех антибиотиков, поэтому послушать-послушала, но на повторный прием не пришла. Купила себе Новобисмол, пропила четыре недели, симптомы прошли. Теперь так при каждом обострении. Ничего, жива и без антибиотиков.
            • Electric_blue Вчера в 15:21 «Ответить»
              А что за новобисмол? Это вам врач прописывал? А мне, наоборот, врач антибиотиков не назначала, сказала что хеликобактер это такая зараза, которую очень большие шансы вновь подхватить.
              • Yolly Вчера в 16:52 «Ответить»
                Нет, врач мне как и подавляющему большинству назначал де-нол. А Новобисмол я сама нашла среди его аналогов по тому же действующему веществу. Де-нол дорогой, этот дешевле стоит. Он тоже имеет антибактериальную активность против хеликобактер, но не ложит микрофлору и не вызывает побочных эффектов. Если бы время вернуть назад, я бы антибиотики не принимала, но на тот момент не осознавала какими будут последствия.
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