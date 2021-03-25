Хочу замутить бабушке сюрприз, и пока она на лечении, сделать ей косметический ремонт в зале и прихожке. Она мне еще давно говорила, что хочет обои с подсолнухами, как у нее в саду на даче. Думаю сделать цветочную вставку в зале и как-нибудь обыграть прихожую. Времени по магам ездить нет, решил тут спросить, где можно заказать фотообои по своим параметрам? Желательно бюджетные и срочную оперативную печать
Как замечательно, что вы для своей бабушки такие сюрпризы делаете) У меня есть на примете один интернет магазин, там есть очень много выбора в каталогах, НО можно и по своей картинке напечатать. Сайт u-stena, я лично заказывала себе с каталога, обои хорошие плотные, клеются легко. Печатают они по моему за один день и довольно недорого.
Я может и не такой спец, как комментатор выше, но сайт тот тоже рекомендую. Примерно с такой же задачей обращалась к ним. Менеджеры помогли разобраться с основой, подогнали по моему размеру и готово. Очень просто и быстро)