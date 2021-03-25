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    Чт., 25 марта 2021г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: сюрприз бабушке
    • NikolayP Вчера в 20:14 «Ответить»
      Хочу замутить бабушке сюрприз, и пока она на лечении, сделать ей косметический ремонт в зале и прихожке. Она мне еще давно говорила, что хочет обои с подсолнухами, как у нее в саду на даче. Думаю сделать цветочную вставку в зале и как-нибудь обыграть прихожую. Времени по магам ездить нет, решил тут спросить, где можно заказать фотообои по своим параметрам? Желательно бюджетные и срочную оперативную печать
      • Lyaman Вчера в 20:59 «Ответить»
        Как замечательно, что вы для своей бабушки такие сюрпризы делаете) У меня есть на примете один интернет магазин, там есть очень много выбора в каталогах, НО можно и по своей картинке напечатать. Сайт u-stena, я лично заказывала себе с каталога, обои хорошие плотные, клеются легко. Печатают они по моему за один день и довольно недорого.
        • Marina2001 Вчера в 21:34 «Ответить»
          Я может и не такой спец, как комментатор выше, но сайт тот тоже рекомендую. Примерно с такой же задачей обращалась к ним. Менеджеры помогли разобраться с основой, подогнали по моему размеру и готово. Очень просто и быстро)
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